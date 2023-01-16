Начнём с обсуждения ситуации на передовой. Вы знаете, что ситуация в Соледаре и Бахмуте, которые находятся в Донецкой области, очень сложна. Что должны сделать украинские войска, чтобы выбить россиян?

Что, по-моему, нам нужно сделать в общем и что будет полезно не только в этом конкретном сражении, но и в дальнейшем, это иметь стратегию для достижения цели, которой мы все хотим: выведения всех российских войск. К сожалению, со стороны США и НАТО мы не внесли вклада в стратегическую ситуацию, что было бы очень полезно. Поэтому в непосредственной борьбе, которая сейчас идет, будет тяжело в течение нескольких месяцев, потому что Россия окапывается. В этой связи нам нужно оценить общую ситуацию, какая дополнительная помощь вооружением нужна украинским силам, а не обсуждать неделями то или иное оружие. Такова стратегия победы, на этом мы должны сосредоточиться, а затем поставлять оружие соответственно.

Мы знаем, что Россия продолжает мобилизацию, продолжает наращивать свои силы, некоторые военные эксперты говорят, что Россия готовит наступление на Киев или в западные регионы, чтобы перерезать артерию помощи с Запада. Как вы думаете, насколько эти планы реалистичны?

Я думаю, что это возможно по двум причинам. Во-первых, Путин и Кремль пытаются сконцентрироваться на политике и дипломатии, чтобы расколоть западный альянс. Я думаю, они отдают себе отчет в том, что их военные результаты были плохими, а украинские наоборот, поэтому Путин теперь надеется выиграть дипломатическим путем то, что он не может выиграть на поле боя, раскалывая НАТО, как я уже сказал. Во-вторых, я бы сказал это всем украинцам, что недавнее решение Путина назначить Валерия Герасимова своим новым полевым командиром в этой войне очень значимо и означает, что впереди очень тяжелые времена. Герасимов, которого Путин выбрал, чтобы быть фактически главой Объединенного комитета начальников штабов, сказал ему выйти из-за своего стола и выиграть войну в Украине. Путин повышает ставки, он выдвигает все свои фишки в центр стола, он не сможет свалить ответственность за провал в Украине ни на кого другого, сейчас его режим на грани, и он дает понять, что не поддерживает никакое урегулирование. В настоящее время здесь нет условий для урегулирования путем переговоров.

Дональд Трамп не раз призывал сократить помощь США Украине. Будь он до сих пор президентом Соединенных Штатов, для кого бы это было хорошо - для России или Украины?

Для России и я думаю, что НАТО как союз был бы ослаблен. Они оказали бы гораздо меньше помощи Украине. Я считаю, что к счастью для США и Украины, Трамп потерпел поражение в 2020 году. Я не думаю, что у него есть шансы стать кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года среди людей, которые являются потенциальными кандидатами. Его влияние в Республиканской партии продолжает уменьшаться. В Республиканской партии, как и в Демократической партии, присутствуют изоляционные настроения. Но они остаются незначительным меньшинством, и большинство американского народа, независимо от партии, продолжает поддерживать помощь Украине.

Спасибо от всего украинского народа и нации всем американцам за поддержку. Во многих своих интервью вы говорили, что если Путин разрешит использование ядерного оружия, он станет законной военной целью. Услышали ли этот месседж в Кремле?

Я не знаю. Я делаю все возможное при любой возможности. Он – главнокомандующий русскими войсками. Использование ядерного оружия является военным решением. Путин станет законной мишенью. Причина, почему я отметил личную ответственность, состоит в том, что мы должны искать способы удержать Путина от использования ядерного оружия, и я думаю, что его собственный риск является лучшим средством сдерживания, которое можно было бы придумать.

Мы все знаем, что Путин не прекратит вторжение, Украина не перестанет побеждать. Сколько будет продолжаться война? Поскольку некоторые эксперты говорят, что это может продолжаться до середины лета 2023 года, другие говорят, что это может занять несколько лет.

Мы сейчас не только хотим выиграть эту войну, но мы хотим этого с минимальным дополнительным ущербом для Украины. Недостаточно сказать, когда мы выиграем. Целью должна быть минимизация жертв, ущерба. Возвращаясь к мысли, которую я высказал минуту назад, вам нужно увязать свою стратегическую цель восстановления, полный суверенитет и территориальную целостность с ресурсами, которыми вы владеете для достижения этих целей и сделать это вовремя. У нас здесь коллективная проблема, мы работаем неэффективно, это не значит, что мы будем объявлять все публично и рассказывать россиянам о деталях нашей стратегии. Но если бы у нас был лучший план, то мы бы не проходили через эти постоянные действия украинского правительства, когда они говорят нужно это оружие и то оружие, и еще одно, а Белый дом говорит, может да, а может нет. Давайте решим, что у нас по плану, а потом найдем ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. Это помогло бы ускорить победу в этой войне и уменьшить количество военных и гражданских жертв со стороны Украины и нанесенный ущерб ее инфраструктуре.

С точки зрения плана в рамках этой стратегии, не кажется ли вам, что Запад немного медленно оказывает поддержку Украине, потому что Россия мобилизуется гораздо быстрее, чем мы готовы защитить нашу страну?

Время на стороне России – это часть проблемы. Вот почему на Западе должно быть большее чувство срочности. Россия в четыре раза больше Украины. Это правда, что западные санкции ударили по российскому валовому национальному продукту, возможно, на 10% в этом году, но украинский снизился на 40%. В битве на истощение, которое приносит пользу России, мы не будем вести подобный тип войны. Способ оказывать максимальное давление на Россию состоит в том, чтобы дать понять, что мы не готовы воевать до бесконечности; мы готовы сражаться, чтобы победить рано или поздно. Очевидно, тщательно спланированным способом. Поэтому мы должны уделять больше внимания, а не еженедельно обсуждать систему оружия A против системы оружия B.

Сможет ли Украина вернуть себе всю территорию до конца 2023? Это возможно?

Мне кажется, это возможно. Российская военная эффективность во всех родах войск определила все прогнозы. Не оправдались прогнозы, которые западная разведка сделала в начале войны. Украинские действия во всех подразделениях армии были выдающимися. Я скажу, что со своей стороны мы предоставили большое количество разведывательной техники и вооружения, боеприпасов. Мы рады делать это, чтобы помочь Украине победить, потому что победа Украины – это также победа Америки и НАТО, и попытаться объяснить людям во всем мире, что это не просто европейская война, на этом этапе – это действительно мировая война. Завтра в Вашингтоне, в первую очередь, новый премьер-министр Японии Кишида встретится с президентом Байденом. Японцы оказали беспрецедентную помощь Украине. Мы видели, как Южная Корея продает оружие Польше. Они понимают, что означает угроза российской агрессии, они очень близки к этому с азиатской стороны России. Внимание мира действительно сконцентрировано здесь, и, чтобы использовать это внимание с максимальной эффективностью, нам нужно попытаться выиграть эту войну и показать, что российская агрессия провалилась. Если мы дадим этот урок, он что-нибудь скажет россиянам и китайцам в Азии и другим странам мира.

Представим, будь вы советником по национальной безопасности при президенте Владимире Зеленском, какой бы была ваша стратегия, что бы вы посоветовали?

Я думаю, что он проделал большую работу в своем выступлении перед Конгрессом; это получило большое уважение для Украины и ее народа. Я думаю, что, как я уже сказал, американцы симпатизируют Украине, ему нужно это делать. Я знаю, что у него есть страна, которой он должен руководить в условиях войны, но это фактически коалиционные усилия, являющиеся реальностью политической жизни. Это требует много времени и внимания, особенно для того, чтобы противостоять усилиям Путина сломать западную солидарность, которая не так сильна, как некоторые думают. Участие всех представителей украинского правительства, включая парламент, и их визиты в Европу и США очень полезны. Я надеюсь, что президент Зеленский будет давить на НАТО и Белый дом в частности, чтобы разработать такую стратегию, о которой я говорю. Безусловно, мы сделаем это в полном сотрудничестве с Украиной. Если мы все будем вместе, это значительно поможет заставить каждого выполнять свою роль.

Что действительно может изменить ситуацию на месте прямо сейчас: больше систем HIMARS, больше западных танков или не только системы Patriots, или не только говорить о самом оружии, мы говорим о стратегии, которая может изменить ситуацию?

На Донбассе и вообще на Юге Украины россияне сильно окапываются в своих крепких укреплениях. Как я уже отмечал ранее, назначение Валерия Герасимова руководить борьбой показывает, насколько решительно настроены россияне. Нам нужно придумать способы прорвать русскую оборону, не сражаясь так, как в Первой мировой войне. Один из способов сделать это, чтобы избежать окопной войны с очень большими потерями, которые мы уже наблюдали, связаны с действиями в течение последних 11 месяцев, – это продолжать наносить удары по российским районам поставок в тылу, включая Россию, и ослаблять их способность защищать свой периметр. Это должно быть высоким приоритетом.

Последний вопрос. Если Путин нажмет на ядерную кнопку, мы вступим в Третью мировую войну?

Я не думаю, что он собирается это делать, он блефует.

Только представьте, что он нажимает кнопку.

Это было бы крушение для России. Не было бы сомнений, применил бы он тактическое ядерное оружие в Украине или против страны НАТО. Мы не оставим это без ответа, который должен быть очень сокрушительным. Таким образом Владимир Путин подписывает смертный приговор.