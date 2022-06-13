Чтобы перейти в контрнаступление, Украине нужны 100 дальнобойных систем HIMARS и MLRS, - советник министра обороны
Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны 100 дальнобойных артиллерийских систем
Об этом сообщает DW .
По его словам, Украина получила и применяет на фронте 150 гаубиц калибра 155 мм, однако нуждается в большем количестве дальнобойных артиллерийских систем.
"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS. Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", - сказал Сак.
- Напомним, 1 июня Джо Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS.
- 2 июня The Washington Post написал, что ВСУ понадобится около трех недель, чтобы научиться использовать системы HIMARS.
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