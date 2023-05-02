Чтобы отстроить Украину, понадобится $400 млрд в ближайшие 10 лет, - посол Германии
Восстановление поврежденного имущества украинцев потребует значительных средств в рамках международной поддержки. Восстановление началось уже и в течение ближайшего десятилетия Украине понадобится минимум $400 млрд
Об этом написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского форума безопасности.
"Восстановление Украины уже началось и оно потребует значительных средств в рамках международной поддержки. Украинское правительство совместно с ЕС и Всемирным Банком высчитало, что финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного в настоящее время имущества составят более 400 млрд долл. США в ближайшем десятилетии", – написала Фельдгузен.
По словам чиновника, обеспечение жильем людей, потерявших все из-за террора России, поддержка антикоррупционных реформ и децентрализации не отразят российскую агрессию, а танки отразят. Тем не менее, одно неотделимо от другого.
"Украина не только должна победить в этой войне, но также и обрести мир, который, как мы надеемся, наступит очень скоро", - сообщила посол.
- Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
- На конференции по восстановлению в Риме Украину представили более 150 компаний. Они смогли встретиться напрямую с итальянскими бизнесменами и обсудить возможности сотрудничества по многим направлениям и даже заключить некоторые контракты.
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