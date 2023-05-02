Об этом написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского форума безопасности.

"Восстановление Украины уже началось и оно потребует значительных средств в рамках международной поддержки. Украинское правительство совместно с ЕС и Всемирным Банком высчитало, что финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного в настоящее время имущества составят более 400 млрд долл. США в ближайшем десятилетии", – написала Фельдгузен.

По словам чиновника, обеспечение жильем людей, потерявших все из-за террора России, поддержка антикоррупционных реформ и децентрализации не отразят российскую агрессию, а танки отразят. Тем не менее, одно неотделимо от другого.

"Украина не только должна победить в этой войне, но также и обрести мир, который, как мы надеемся, наступит очень скоро", - сообщила посол.