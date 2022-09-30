"Чтобы отсохли ноги": Осадчая отреагировала на выступления артистов в Москве в поддержку оккупации
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала выступление российских звезд в Москве на концерте, посвященном оккупации Запорожской и Херсонской областей
Соответствующее фото Екатерина Осадчая обнародовала в Instagram.
На фото украинская звезда показала баннер, который оккупанты разместили возле Кремля накануне концерта по случаю оккупации новых украинских городов. Она резко отреагировала на поступок артистов, поддерживающих действия российских властей.
"Чем можно сюда влупить? Срочно! Ну, и концерт тоже будет в честь воровства. Мое пожелание артистам: чтобы отсохли ноги выходить на сцену, ну и голос исчез навсегда", - подписала фото Осадчая.
Как видно из баннера, концерт посвящен российской оккупации Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Действия путинского режима в Украине Екатерина Осадчая назвала "новой тактикой идиотизма".
"Украинцы в Запорожье и еще многих городах и селах Украины, которые даже не оккупированы, исходя из бумажки маразматика, уже живут в России. А чего только Запорожье? Чего не Киев сразу присоединить к болотам, или это следующим документом? Горите, твари, в аду. Все", - добавила Осадчая.
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