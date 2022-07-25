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Главная война с Россией Чтобы отомстить за саботаж, российские командиры бросают в бой живую силу без прикрытия, - Генштаб ВСУ

Чтобы отомстить за саботаж, российские командиры бросают в бой живую силу без прикрытия, - Генштаб ВСУ

25 июля, 2022 понедельник
19:10
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

Российское командование бросает в атаки на отдельных направлениях живую силу без прикрытия бронетехникой: берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за саботаж

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины

"Личный состав врага деморализован. Российское командование на отдельных направлениях бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленное выведение из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами", – говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации на 18:00 25 июля, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

В частности, как отмечают в Генштабе, войска Беларуси продолжают усиленно охранять границы в районах Брестской и Гомельской областей, граничащих с Украиной. Также белорусских военных привлекают к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

Северское направление

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ продолжает удерживать отдельные подразделения своих вооруженных сил. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

Харьковское направление

Россияне продолжают бить из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов области. Также нанесли авиаудары возле Прудянки и Петровки. В итоге боевых действий по направлению Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

Славянское направление

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровно, Чеполь, Грушуваха, Мазановка. Вблизи Явирского россияне нанесли авиационный удар. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.

Краматорское направление

Из ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северского, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного. У Григоровки и Серебрянки задействовали авиацию. Попытка врагов продвинуться у Спирного и Ивано-Дарьевки оказалась неудачной: оккупанты получили жесткий отпор украинских воинов и отошли.

Бахмутское направление

Вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майское.

Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС.

На направлениях Клиново – Покровское и Владимировка – Покровское оккупанты вели штурмовые действия, однако понесли потери и отошли. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

Авдеевское, Новопавловское и Запорожское направления

На этих направлениях не зафиксированы активные действия врагов. Оккупанты вели воздушную разведку с помощью беспилотников, а в районах населенных пунктов Камена, Шевченко, Веселое и Полтавка наносили авиационных ударов.

Южнобужское направление

Вдоль линии столкновения продолжаются обстрелы со ствольной, реактивной артиллерии и танков. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного. Оккупанты активно используют воздушную разведку с помощью беспилотников

По информации Генерального штаба ВСУ, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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