Чтобы освоить ЗРК Patriot, украинским военным понадобится несколько месяцев, — CNN
Чтобы научить украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами, Patriot понадобится несколько месяцев.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны.
Собеседник CNN отмечает, что системы Patriot будут критически важны для защиты Украины от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов и позволят поражать цели на большом расстоянии.
ЗРК Patriot — это не «серебряный шар», а лишь один из элементов противовоздушной обороны, обеспечиваемый США и другими союзниками, заявил собеседник CNN:
"Наша цель – помочь Украине укрепить эшелонированную противовоздушную оборону. Patriot дополнит ряд средств средней и малой дальности, которые мы и союзники передали [Украине] в предыдущих пакетах помощи", - отметил представитель Пентагона.
- 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
- В воздушных силах Украины объяснили , как системы Patriot помогут в войне с Россией.
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