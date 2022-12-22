Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны.

Собеседник CNN отмечает, что системы Patriot будут критически важны для защиты Украины от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов и позволят поражать цели на большом расстоянии.

ЗРК Patriot — это не «серебряный шар», а лишь один из элементов противовоздушной обороны, обеспечиваемый США и другими союзниками, заявил собеседник CNN:

"Наша цель – помочь Украине укрепить эшелонированную противовоздушную оборону. Patriot дополнит ряд средств средней и малой дальности, которые мы и союзники передали [Украине] в предыдущих пакетах помощи", - отметил представитель Пентагона.

21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

В воздушных силах Украины объяснили , как системы Patriot помогут в войне с Россией.

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