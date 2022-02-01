"Чтобы осуществить провокации с силовиками, не нужно 1,5 тыс. "титушек": экс-зам Авакова Шкиряк о предотвращении акции с целью дестабилизации в стране
Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что акция на 5 тыс. человек для дестабилизации ситуации в Украине, о планировании которой заявили в МВД, не могла быть незамеченной сразу
Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"У меня много вопросов к этой истории. Понимаете, в чем суть, акция, которая планировалась на вчера на 5 тыс. человек - ее скрыть в интегрированном информационном пространстве невозможно. Я бы знал о планировании такой акции по меньшей мере за неделю. О ней не знал никто, она странным образом была настолько законспирирована, что это и вызывает больше всего вопросов. Эта акция еще должна была быть проплачена. Любой оперативник, занимающийся такими процессами, скажет, что этого скрыть нельзя", - сказал Шкиряк.
По его словам, 1,5 тыс. "титушек" сегодня физически за деньги нанять нельзя.
"Их просто нет столько. Сотню, две - я поверю. Для того чтобы совершить провокации с силовиками, точно не нужно 1,5 тыс. человек. Для этого достаточно массовки и 50-100 хорошо подготовленных "активистов" - дальше эффект толпы. Если это удачная спецоперация, которая предотвратила проект и провокацию российских спецслужб, - честь и хвала, тогда объявите, кто был бенефициаром, кто был заказчиком, кто и кому возил деньги. Извините, бутафорская кровь - это из области фантастики и кино. Если это имело место быть, то покажите", - заявил экс-советник министра.
Он предполагает, что это может быть технология: предупредить на будущее, чтобы иметь возможность любую акцию протеста определять как подрыв Украины изнутри.
"Сегодня любой патриотический человек, в том числе представители оппозиции, категорически не будут
поддерживать никакие провокационные акции, которые могут дестабилизировать государство", - подытожил он.
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