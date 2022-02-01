"Чтобы осуществить провокации с силовиками, не нужно 1,5 тыс. "титушек": экс-зам Авакова Шкиряк о предотвращении акции с целью дестабилизации в стране

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"У меня много вопросов к этой истории. Понимаете, в чем суть, акция, которая планировалась на вчера на 5 тыс. человек - ее скрыть в интегрированном информационном пространстве невозможно. Я бы знал о планировании такой акции по меньшей мере за неделю. О ней не знал никто, она странным образом была настолько законспирирована, что это и вызывает больше всего вопросов. Эта акция еще должна была быть проплачена. Любой оперативник, занимающийся такими процессами, скажет, что этого скрыть нельзя", - сказал Шкиряк.



По его словам, 1,5 тыс. "титушек" сегодня физически за деньги нанять нельзя.



"Их просто нет столько. Сотню, две - я поверю. Для того чтобы совершить провокации с силовиками, точно не нужно 1,5 тыс. человек. Для этого достаточно массовки и 50-100 хорошо подготовленных "активистов" - дальше эффект толпы. Если это удачная спецоперация, которая предотвратила проект и провокацию российских спецслужб, - честь и хвала, тогда объявите, кто был бенефициаром, кто был заказчиком, кто и кому возил деньги. Извините, бутафорская кровь - это из области фантастики и кино. Если это имело место быть, то покажите", - заявил экс-советник министра.



Он предполагает, что это может быть технология: предупредить на будущее, чтобы иметь возможность любую акцию протеста определять как подрыв Украины изнутри.



"Сегодня любой патриотический человек, в том числе представители оппозиции, категорически не будут

поддерживать никакие провокационные акции, которые могут дестабилизировать государство", - подытожил он.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что организаторы беспорядков планировали привлечь до 5 тыс. человек, из которых до 1,5 тыс. - "титушки". По плану организаторов, во время беспорядков должны произойти кровавые стычки со стражами порядка.

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога полковника Юрия Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в столице и ряде других городов