Об этом заявил Владимир Зеленский на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает Еспресо.TV.

"Годами после той катастрофы (на Чернобыльской АЭС, - ред.) по всему миру думали, как сделать безопасной атомную энергетику. Годами следили за соблюдением специальных стандартов, чтобы гарантировать недопущение подобных катастроф. И годами совершенно никому не приходило в голову, что Европа может оказаться под угрозой новой катастрофы на атомной станции не из-за того, что кто-то нарушит какие-то стандарты безопасности, а из-за того, что какое-то государство сознательно использует атомную станцию для террора. Вот что сейчас делает Россия. И если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее полные последствия, то российские власти значительно более циничны и опасны – они сами делают все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, и лгут всему миру, что виноват якобы кто-то другой", - рассказал президент.

Он добавил, что сейчас должны защитить Европу от этой угрозы. Защитить все вместе. А возможно, не только Европу. Потому что Запорожская атомная станция в Украине – самая большая на нашем континенте. Третья по размерам в мире. Шесть энергоблоков! За годы работы этой станции не было ни одного инцидента, который бы поставил под угрозу безопасность украинцев или всех европейцев. Но теперь русская оккупационная армия использует Запорожскую атомную станцию для террора и вооруженных провокаций.

"Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки ее обстреляли. Прямой наводкой – по станции! Размещая боевую технику на территории станции и даже проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы. И, конечно, российские власти осознают, какими могут быть последствия, когда их войска обстреляют атомную станцию, в том числе из реактивной артиллерии. В августе - это было уже сейчас - они повредили линии связи станции снашей энергосистемой, а также датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию, трубопроводы для водорода и соответствующую инфраструктуру. Уже тогда Европа оказалась в нескольких шагах от ядерной катастрофы.И сейчас мы все в этой сложной ситуации. Мы убеждены, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, неслучайно лежит над украинскими АЭС. Все это – проявления российского ядерного терроризма", - добавил Владимир Зеленский.

Россия стала государством-террористом и фактически держит в заложниках атомные станции и шантажирует всех вероятной катастрофой, и ее следует остановить.

"Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все с вами вместе способны остановить государство-террориста. И чем скорее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность. Все, что необходимо для этого, вам хорошо известно Санкции против России нужно усиливать и не разрешать их обходить. В ответ на ядерный шантаж нужны жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними. Нужно постоянное политическое давление на Россию, чтобы увеличивать число стран - участниц антивоенной коалиции и уменьшать круг тех, кто хоть как-то готов помогать России в этих обстоятельствах. А главное – нужно еще больше поддержки Украине оружием и снарядами. что Россия не способна давить на поле боя. И оружие Украине нужно такой мощи, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена наконец-то задуматься о поиске мирного решения", - объяснил глава Украины.

Напомним, 5 августа российские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Энергоатом объяснил, что Запорожскую АЭС хотят присоединить к энергосистеме России и сейчас она в шаге от трагедии, как на Фукусиме.

G7 требует от РФ немедленного вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Военные действия РФ у Запорожской АЭС осудили также в ЕС.

МАГАТЭ отметило, что обстрел ЗАЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

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