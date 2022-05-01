Чтобы остановить войну: Болсонару и Эрдоган могут совершить совместный визит в Москву, - МИД Турции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .

По словам министра, Болсонару заявил о готовности организовать визит в Москву лидеров ряда государств, включая Эрдогана.



Он отметил, что главная цель возможного визита – урегулирование вооруженного конфликта в Украине.

"Венесуэла находится в хороших отношениях с Россией. И бразильская, и венесуэльская стороны заявили, что война в Украине должна прекратиться", – уточнил глава турецкого МИД.

Чавушоглу добавил, что предложение изучается.