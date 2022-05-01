Чтобы остановить войну: Болсонару и Эрдоган могут совершить совместный визит в Москву, - МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару предложил турецкому коллеге Таипу Эрдогану совершить визит в РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .
По словам министра, Болсонару заявил о готовности организовать визит в Москву лидеров ряда государств, включая Эрдогана.
Он отметил, что главная цель возможного визита – урегулирование вооруженного конфликта в Украине.
"Венесуэла находится в хороших отношениях с Россией. И бразильская, и венесуэльская стороны заявили, что война в Украине должна прекратиться", – уточнил глава турецкого МИД.
Чавушоглу добавил, что предложение изучается.
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