Чтобы остановить контрнаступление ВСУ, россияне поджигают минные поля, - The New York Times

Об этом говорится в материале The New York Times.

Так, российские захватчики заливают легковоспламеняющимся веществом территории, где расположены минные поля. Во время попыток разминирования украинскими военными оккупанты сбрасывают с дронов гранаты, "вызывая море огня и взрывов".

По словам морских пехотинцев, россияне используют эту тактику, чтобы сделать и без того вероломные минные поля еще более смертоносными.

Российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Именно поэтому Силы обороны Украины вынуждены бороться за каждый дом и вести тяжелую оборону.

"Добыча делает необходимым контроль над дорогами с твердым покрытием; это самые безопасные маршруты, поскольку мины легче заметить и удалить. Россияне это знают и установили оборону вдоль T0158 с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники держат дороги под постоянным наблюдением", - добавляет автор материала.

Кроме того, россияне используют сотни небольших штурмовых групп, обычно состоящих из восьми - десяти солдат. Каждая из этих групп имеет конкретную задачу, в частности, атаку траншеи, лесополос или домов.

По словам экспертов, такая тактика ведения войны требует больших усилий и риска для обеих сторон конфликта, однако оставшиеся от этого наступления захваченные российские укрепления могут служить украинским войскам как база для планирования дальнейших операций.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Работино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Работино Запорожской области.

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.