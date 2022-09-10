Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"О мобилизации: проблема в том, что по той же причине, почему запрещено войну называть в России войной, только "специальной военной операцией", вся пропагандистско-политическая линия, как эта война транслируется на Россию как нечто ограниченное, чем занимаются профессионалы и добровольцы", ни в коем случае не "вставай, страна огромная", это то, где мобилизация не нужна и простых людей это не должно касаться”, - пояснил Гендельман.

Эксперт убежден, что для объявления мобилизации в Кремле нужно полностью изменять подход войны с Украиной

"В крайнем случае, они могут прибегнуть к такому средству как мобилизация, но это означает переформатирование всего подхода. В первую очередь, они должны признать, что "специальная военная операция" провалилась и нужна именно война. "Война" в российском общественном сознании – очень тяжело заряженное слово. Потребуется, прежде всего, политическая мобилизация, вся пропаганда должна быть перестроена. И главное – это будет признание того, что план все-таки провалился и нельзя будет продолжать говорить, что все идет по плану: если вам вдруг понадобится сейчас мобилизация, как вы можете одновременно согласиться, что все идет по плану, а сейчас вдруг мобилизация? Вы планировали, что вам через полгода понадобится мобилизация? Нет. Поэтому, насколько можно судить, сколько возможно они будут обходиться без мобилизации. Проблема в том, что из этого напрямую вытекает нехватка живой силы", - добавил он.

9 сентября Совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве обратился к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

В РФ 9 сентября врали, что не планируют "создавать трудности для рядовых украинцев" и называли фото ВСУ на въезде в Купянскую ИПСО.