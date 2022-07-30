Чтобы обойти санкции, Россия похищает золото в Судане, – CNN

Об этом говорится в расследовании CNN.

Отмечается, что через несколько дней после начала войны с Украиной, российский грузовой самолет готовился к взлету на взлетно-посадочной полосе в столице Судана Хартуме. При этом в документах самолета было указано, что он загружен печеньем, которое Судан не экспортирует вообще.

Между официальными лицами Хартумского международного аэропорта разгорелись споры. Они опасались, что досмотр самолета вызовет недовольство пророссийского военного руководства страны. Предыдущие многочисленные попытки осмотреть подозрительные российские авианосцы были неудачными. В конце концов, официальные лица решили заглянуть в самолет.

Внутри трюма под разноцветными коробками с печеньем были спрятаны деревянные ящики с самым ценным ресурсом Судана – золотом, около тонны.

В расследовании отмечается, что незаконные поставки золота из Судана помогают обеспечивать российскую государственную казну, в обход международных систем финансового мониторинга.

Известно о по меньшей мере 16 случаях за последние 5 месяцев, когда из Судана вылетели самолеты с контрабандным золотом на борту.

Для этого российское политическое руководство вступило в сговор с военным руководством Судана, пообещав мощную поддержку.

За это Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, который сверг переходное продемократическое правительство.

"Мы давно знали, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана. Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам Россия способствовала военному перевороту, – сказал CNN бывший чиновник США, знакомый с этим делом".

25 июля издание Financial Times сообщило, что Китай прекратил вкладывать деньги в Россию по проекту "Один пояс, один путь". В то же время, падение может быть только временным, ведь, по мнению экспертов, между Россией и Китаем точно существует "сильное взаимодействие". "Один пояс, один путь" - фирменная внешнеполитическая программа Си Цзиньпина, задуманная как крупнейшая в мире программа развития и созданная в 2013 году. В прошлом году Россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb