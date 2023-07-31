Об этом информирует Reuters.

С 1 сентября страна вводит ограничения на оборудование для дронов, такое как некоторые двигатели, лазеры, средства связи и системы противодействия дронам, сообщает министерство торговли Китая. Меры контроля имеют целью обеспечение национальной безопасности и интересов.

Пекин также ввел экспортный контроль на некоторые металлы, применяемые в изготовлении микросхем, после того, как в начале июня Штаты ограничили доступ Китая к важным технологиям, в частности, оборудование для производства микросхем.

Китай является крупным производителем и экспортером беспилотных летательных аппаратов на разных рынках, в частности в США.

По словам американских законодателей, большая часть продающихся в Штаты дронов принадлежат китайской компании DJI, и это самые распространенные дроны, которыми пользуются органы общественной безопасности.