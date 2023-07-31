Чтобы обезопасить национальную безопасность: Китай ограничивает экспорт оборудования для дронов
31 июля Китай ввел экспортный контроль для оборудования, используемого в БПЛА, в связи с ростом напряженности в отношениях с США из-за технологического доступа
Об этом информирует Reuters.
С 1 сентября страна вводит ограничения на оборудование для дронов, такое как некоторые двигатели, лазеры, средства связи и системы противодействия дронам, сообщает министерство торговли Китая. Меры контроля имеют целью обеспечение национальной безопасности и интересов.
Пекин также ввел экспортный контроль на некоторые металлы, применяемые в изготовлении микросхем, после того, как в начале июня Штаты ограничили доступ Китая к важным технологиям, в частности, оборудование для производства микросхем.
Китай является крупным производителем и экспортером беспилотных летательных аппаратов на разных рынках, в частности в США.
По словам американских законодателей, большая часть продающихся в Штаты дронов принадлежат китайской компании DJI, и это самые распространенные дроны, которыми пользуются органы общественной безопасности.
- Джо Байден намерена в середине августа подписать исполнительный указ об ограничении критически важных инвестиций США в технологичных компаниях Китая.
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