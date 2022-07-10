Об этом сообщает Крым.Реалии .

"Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые в течение целых восьми лет, а это вдвое дольше, чем "великая отечественная война", ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, , – сказал Таджуддин.

По его словам, России необходимо воевать в Украине, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

Он добавил, что к войне в Украине якобы привела не политика кремля, а "вероломная завистливая традиция Запада относительно нашего единственного великого государства".

Муфтий также заявил во время проповеди, что на войну против Украины отправился батальон "добровольцев" из Башкирии, а второй батальон будет отправлен после Курбан-байрама, а в его составе будет несколько религиозных деятелей.

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