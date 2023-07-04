Об этом рассказал глава Северодонецкой военной администрации Роман Власенко.

По его словам, там сжигают погибших на Бахмутском направлении.

Также цель окупантов – уменьшить официальные потери.

"Мотивация бойцов в военном плане уменьшается", – отметил Власенко.

Он подчеркнул, что в ряды оккупантов часто попадают необученные воины, которые затем пытаются сбежать с поля боя.