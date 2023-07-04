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Чтобы не выплачивать компенсации: РФ обустроила в Луганске и Кадиевке крематории для погибших оккупантов

4 июля, 2023 вторник
14:56
Война с Россией

Россияне обустроили в оккупированных Луганске и Кадиевке крематории для погибших представителей "народной милиции ЛНР", чтобы не выплачивать компенсации их семьям

Об этом рассказал глава Северодонецкой военной администрации Роман Власенко.

По его словам, там сжигают погибших на Бахмутском направлении.

Также цель окупантов – уменьшить официальные потери.

"Мотивация бойцов в военном плане уменьшается", – отметил Власенко.

Он подчеркнул, что в ряды оккупантов часто попадают необученные воины, которые затем пытаются сбежать с поля боя.

  • На днях Генштаб сообщал, что в Луганской области оккупанты ограбили роддом и обустроили в нем полевой госпиталь.
Новости
Луганщина
оккупированные территории
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