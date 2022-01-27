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"Чтобы не впадать в панику": командир "Азова" дал украинцам совет на случай полномасштабного вторжения РФ

27 января, 2022 четверг
20:37
война с Россией

Командир отдельного полка спецназа НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил, что в украинской армии боевой дух на высоте

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.

"Эскалация и риски полномасштабного наступления никуда не исчезли. Об этом свидетельствует большое количество внутренних и внешних военных и геополитических факторов. Несмотря на неопределенность, которая длится с весны прошлого года, это влияет на морально-психологическое состояние личного состава, но боевой дух на высоте и армия настроена решительно. Это информация с передовой", - отметил Прокопенко.

Он заверил, что каждый человек должен чувствовать себя уверенно, потому что наша армия способна дать достойный отпор агрессору в любой ситуации.

"Я хочу обратиться к каждому, кто давно мечтал защищать наше государство, верит и способен на это. Это именно то время, когда стоит пойти в военкомат и подписать контракт. Таким образом стать эффективной и боеспособной единицей в составе организованных регулярных подразделений. Не стоит терять время - чем раньше человек этим делом займется, тем больше шанс, что он не будет вдаваться в панику, он будет хорошо квалифицирован и подготовлен к ведению боевых действий", - сказал военный.

Он обратил внимание на обеспокоенность общества.

"Надо не только прятать голову в песок, а думать о наихудшем сценарии действий. Я рекомендую абсолютно настойчиво для каждого человека собрать "тревожный чемодан" и найти маршруты к ближайшему бомбоубежищу. Возможно, это вам не понадобится, но если будет наихудший вариант действий, то вы должны воспользоваться этим, чтобы не впадать в панику. Это самые главные вещи, которые должен делать каждый человек", - подытожил Прокопенко.

 

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Азов
Говорит Великий Львов
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