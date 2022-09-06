"Чтобы не стать заложниками РФ": у Зеленского предостерегли крымчан от эвакуации по маршрутам оккупантов
Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева предупредила жителей полуострова об опасности в случае эвакуации по предложенным Россией маршрутам
Об этом сообщает "Укринформ" .
"Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться "эвакуацией" от оккупантов, чтобы не стать заложниками РФ в войне против Украины или щитом для российских войск в местах их скопления или в местах важных военных коммуникаций врага", - сказала Ташева.
Представительница президента в АР Крым отметила неизбежность деоккупации полуострова и предупредила, что украинские граждане должны быть к ней готовы.
"Мы не говорим, что это будет завтра, через неделю или через месяц, однако это будет и к этому нужно готовиться - как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как действовать во время деоккупации. Собрать необходимые вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорт, если будет такая необходимость", – сказала Ташева.
Также постпред президента в АР Крым отметила, что государственные органы Украины планируют вскоре опубликовать рекомендации по эвакуации с полуострова.
- Ранее Укрзализныця запустила программу эвакуации граждан Украины , проживающих в Крыму.
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