Чтобы не стать "соотечественниками": Теннисистка Костюк призвала всех переходить на украинский язык
Теннисистка Марта Костюк призвала всех переходить на украинский язык, чтобы РФ никого не признала русскоязычными "соотечественниками"
Об этом Костюк написала в Instagram .
Украинская теннисистка опубликовала скрин с сообщением о том, что в Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается определить всех русскоязычных за границей соотечественниками и призвала переходить на украинский язык.
"Учим и переходим на родной украинский, чтобы внезапно не стать "соотечественником"", - написала Костюк.
- Напомним, 11 марта Марта Костюк заявила, что ни один российский теннисист не извинился за военную агрессию против Украины.
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