Чтобы не стать "соотечественниками": Теннисистка Костюк призвала всех переходить на украинский язык

Об этом Костюк написала в Instagram .

Украинская теннисистка опубликовала скрин с сообщением о том, что в Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается определить всех русскоязычных за границей соотечественниками и призвала переходить на украинский язык.

"Учим и переходим на родной украинский, чтобы внезапно не стать "соотечественником"", - написала Костюк.





Напомним, 11 марта Марта Костюк заявила, что ни один российский теннисист не извинился за военную агрессию против Украины.

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