Чтобы не пропустить ни одной марки: Укрпочта запускает филателистические абонементы
Коллекционеры уже могут приобрести два пакета филателистических онлайн-абонементов Укрпочты на пять месяцев
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Все, кто хочет иметь в своей коллекции почтовые выпуски Укрпочты, но не имеет возможности отслеживать анонсы о введении марок в обращение и покупать их в отделениях или онлайн, смогут приобрести филателистический онлайн-абонемент до конца года.
Уже сейчас доступны два пакета абонементов сроком действия на 5 месяцев: онлайн-абонемент "Стандарт" и "Стандарт+" с эксклюзивным альбомом для марок (клясером).
В стоимость пакетов кроме платы за обслуживание онлайн-абонементов также включена стоимость почтовой продукции стартового месяца. Следовательно, при оплате онлайн-абонемента на 5 месяцев необходимо оплатить и стоимость почтовых выпусков августа: "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" и "Пес Патрон", а владельцам пакета "Стандарт+" и стоимость клясера.
В комплект продукции, которая будет ежемесячно поставляться по онлайн-абонементу, входит марковый лист/почтовый блок, конверт(ы) с погашением “Первый день. Киев“, немаркированный художественный конверт, карточка.
Ежемесячно в течение срока действия онлайн-абонемента его владелец будет получать на электронную почту ссылку на оплату почтовой продукции, выпущенной Укрпочтой в соответствующие месяцы. Если владелец онлайн-абонемента вовремя не оплатил почтовую продукцию текущего месяца, заказ за этот месяц аннулируется, при этом средства за обслуживание онлайн-абонемента не возвращаются.
Среди преимуществ абонемента – возможность получить эксклюзивный клясер "Почтовые марки Украины военного времени", изготовленного ограниченным тиражом, а также бесплатная доставка продукции по онлайн-абонементу по почтовой отправке в пределах Украины.
Оформить абонемент можно ежемесячно до 30 ноября 2022 включительно.
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