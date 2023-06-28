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Чтобы не попали в РФ или Белоруссию: Литва на год запретила транзит товаров двойного назначения

28 июня, 2023 среда
16:23
Мир

Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь

Об этом сообщает BNS .

Правительство Литвы ограничило транзит 57 групп товаров. Речь идет преимущественно о перевозке микроэлектроники и полупроводниковых компонентов из утвержденного национального списка контролируемых товаров двойного назначения.

Отмечается, что после того, как Европейский Союз ввел санкции и запретил экспорт высокотехнологичных, стратегических товаров в Россию и Беларусь, российская военная промышленность начала использовать части повседневных электронных устройств, таких как микрочипы или полупроводники. Чтобы избежать вероятного обхода санкций, Литва наложила запрет на транзит таких товаров через свою территорию.

"Литва ограничивает по меньшей мере на один год перемещение через свою территорию некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения. У нас есть доказательства (...), что эти товары, следующие из Западной Европы в страны Центральной Азии, могут быть использованы в войне в Украине . Мы не хотим допустить, чтобы наша территория была использована с этой целью, и именно поэтому мы вводим такие ограничения", - заявила на заседании правительства министр экономик и инноваций Аушрине Армонайте.

  • 4 апреля правительство Литвы ввело запрет на покупку недвижимого имущества на своей территории для граждан России. Среди причин – риск для национальной безопасности
  • 23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.
Экономика
Литва
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