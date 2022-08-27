Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В составе российского военного контингента в Казахстане – около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой. В настоящее время они дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур и т.д.

По информации разведчиков, формальной причиной отказа является отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе был привлечен к войне с Украиной. Но действительно военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента.

"Впрочем, командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", - отметили в разведке.

По данным ГУР МО, Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

В украинской разведке спрогнозировали , как будут разворачиваться боевые действия осенью и зимой. Представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что они будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью

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