Чтобы не идти на войну с Украиной: российские военные отказываются возвращаться из Казахстана домой, – разведка
Военный контингент Российской Федерации, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В составе российского военного контингента в Казахстане – около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой. В настоящее время они дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур и т.д.
По информации разведчиков, формальной причиной отказа является отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе был привлечен к войне с Украиной. Но действительно военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента.
"Впрочем, командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", - отметили в разведке.
По данным ГУР МО, Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.
- В украинской разведке спрогнозировали , как будут разворачиваться боевые действия осенью и зимой. Представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что они будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью
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