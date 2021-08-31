"Чтобы не было выгорания»: компания Nike на неделю закрыла главный офис
Компания Nike на 7 дней закрыла штаб-квартиру, чтобы рабочие отдохнули и избежать выгорания на работе на фоне пандемии
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на The Guardian .
Старший менеджер по маркетингу Мэтт Марраццо объявил об отпуске, сотрудники имели мини-отпуск с 23 по 30 августа.
По словам Марраццо, руководители подразделений должны мотивировать подчиненных игнорировать трудовые обязанности и отдохнуть, чтобы восстановить свое психологическое здоровье.
Он написал, что из-за пандемии год был тяжелый, и "все мы люди - и переживаем травматический опыт".
"Для хорошей работы и избежания выгорания время для отдыха и восстановления является важным", - заверил менеджер.
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