"Чтобы не было выгорания»: компания Nike на неделю закрыла главный офис

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на The Guardian .

Старший менеджер по маркетингу Мэтт Марраццо объявил об отпуске, сотрудники имели мини-отпуск с 23 по 30 августа.

По словам Марраццо, руководители подразделений должны мотивировать подчиненных игнорировать трудовые обязанности и отдохнуть, чтобы восстановить свое психологическое здоровье.

Он написал, что из-за пандемии год был тяжелый, и "все мы люди - и переживаем травматический опыт".



"Для хорошей работы и избежания выгорания время для отдыха и восстановления является важным", - заверил менеджер.