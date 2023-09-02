Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол

Об этом он сказал в интервью Эспрессо.

Майкл Макфол считает, что некоторые страны Европы поддерживают Украину гораздо больше других, а США, президент Байден и его администрация очень поддерживают украинское правительство и военные усилия и не говорят президенту Зеленскому вести переговоры с россиянами.



Но он отмечает, что усталость от ожидания победных результатов нарастает даже в США.

"Президент Байден часто критикуют за оказание Украине слишком большой поддержки. Не забывайте, что в следующем году у нас президентские выборы, где все республиканцы, которые будут баллотироваться против президента Байдена, будут активно критиковать его, а лидером республиканцев сейчас является Дональд Трамп, который, конечно, гораздо меньше поддерживает финансовую и военную помощь Украине, чем президент Байден", – отметил Макфол.

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Майкл Макфол заявил, что самым быстрым способом закончить эту войну является предоставление большего количества оружия, лучшего оружия как можно скорее.

То же Макфол сказал о санкциях: "Больше санкций, более мощных санкций, и как можно скорее. Это путь к победе. Так можно ускорить процесс окончания войны. Инкрементализм гарантирует затянущуюся войну. Когда я слышу такую критику, то говорю: давайте делать больше сейчас, чтобы ускорить окончание варварского вторжения Путина в Украину."