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OPINION

"Чтобы не было хуже"?

Виктор Шлинчак
20 августа, 2023 воскресенье
08:02
Мнение

Социологи, с которыми приходилось общаться в последние дни, говорят, что украинцы сжимают зубы, когда на фокус-группах их спрашивают об отношении к власти в целом

Действительно, критика во время войны высшего руководства выглядит неуместной. Сто лет назад внутренние склоки привели к тому, что Украину между собой "разорвали" враги.

Но не дает ли власть сама поводов, чтобы к ней так относились, как относятся? Если ежедневно имеем расследования о завышенных тендерах, о возвращении к "большим" и малым стройкам, когда идет война не с Россией, а за освоение финансовых потоков. Как будто в последний день. И когда публичными донаторами определенных фондов выступают люди, еще вчера "освоившие" из госбюджета миллиард с лишним, все это тоже прекрасно видят. Разве можно отбелить конкуренцию одним сданным на благое дело "Майбахом"? Так не работает. Уже не работает.

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Но, несмотря на это, украинцы все еще готовы терпеть. Пока что. До определенного предела. "Чтобы не стало хуже". Так было и во времена Януковича, в 2013-м, когда Банковая просто заигралась с обещаниями, непомерными аппетитами и разводняком западных партнеров.

Осознает ли эту и другие проблемы власть? Осознают ли на Банковой, что коррупция, умноженная на недостаток компетенции, существовавшей в ее рядах и до войны, лишь углубляет общественный запрос на справедливость во всех проявлениях? Понимают ли на Банковой, что если не поднять крышку "Единого марафона" и не дать выхода отрицательной энергии уже в ближайшие недели, осенью мы зайдем в ряд общественно-политических кризисов? Которые точно не нужны воюющей стране.

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Но чтобы этого не произошло, кому-то нужно точно нажать на тормоза. Остановиться. И переосмыслить то, что мы входим в очередную битву за независимость. Потому что эта история о понимании ответственности.

А для этого необходимо скорректировать не только нарисованную Банковой архитектонику (которая ей нравится), но и пойти на абсолютную перезагрузку отношений в парламенте, с оппозицией, медиа, военными. А также отказаться от создания искусственных конкуренций в Генштабе. И работать-работать-работать только на победу.

Осень уже скоро.

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Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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