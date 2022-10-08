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"Чтобы не было дезинформации, коррупции и преступной политики": Зеленский призвал Европу уничтожить российские сети влияния

8 октября, 2022 суббота
18:59
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал Европу уничтожать сети влияния РФ и противодействовать попыткам России разрушить демократию

Об этом он сказал в обращении во время форума по безопасности в Черногории.

Президент отметил, что российская власть пытаются сломать принцип демократической смены власти во всех странах, которые стремится захватить, не признает результаты выборов и народных движений, когда теряет влияние из-за них. Кроме того, РФ пытается устроить перевороты или коррумпировать политический процесс, когда выбирает марионетку для представления собственных интересов.

"Должны жестко этому противодействовать. Все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния, чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики. Для Балкан это важно не меньше, чем для нашей части Европы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

  • 8 октября президент Владимир Зеленский призвал мир посмотреть на интенсивность войны РФ против Украины, чтобы оценить объем оружия для защиты, и обеспечить столько вооружения, чтобы у РФ больше не было желания разрушить мир.

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