Чтобы найти работу, украинцы готовы овладевать новыми профессиями
Многие хотели бы переучиться на строителя. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса 3 тысяч представителей рабочих специальностей
Как отмечает PR-менеджер компании, проводившей исследование, Ольга Дзюба, 81% из них хотя и работают, но готовы сменить работу, чтобы получать более высокую зарплату, и даже рассматривают возможность сменить профессию.
По данным доклада Международной организации труда при ООН, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину безработными стали 5 миллионов украинцев. Многие вынужденно покинули страну или переехали в другие, более спокойные регионы Украины, и если внешними мигрантами являются преимущественно женщины и дети, то в другие населенные пункты страны переезжают как женщины, так и мужчины.
Среди опрошенных "голубых воротничков" каждый четвертый эвакуировался в другой город, 3% - уехали за границу. Среди оставшихся в Украине работают чуть меньше чем каждый третий (29%), из них большинство (75%) работают на той же работе, что и до войны. Это преимущественно Киевская, Днепропетровская, Одесская, Львовская и Запорожская области. Интересно, что половина респондентов работает на одном месте уже более пяти лет. Это свидетельствует о готовности соискателей работы оставаться с работодателем и после победы. Аналогичные настроения царят и среди украинцев, которые находятся в поисках работы. 77% потерявших работу ищут ее. 15% планируют приступить к поискам в ближайшее время.
Вооруженная агрессия России вынудила многих украинцев стать универсальными работниками. Бизнесы трансформируются под новые запросы общества, а работники, чтобы заменить эмигрировавших или вставших на защиту страны коллег, выполняют различные, часто несвойственные им профессиональные обязанности. Как свидетельствуют результаты опроса, 57% все еще надеются найти работу по специальности.
А вот среди тех, кто намерен сменить профессию:
- 63% открыты для обучения, если его организует работодатель;
- 16% готовы учиться за свой счет;
- 13% согласились бы переквалифицироваться, если обучение организует центр занятости.
Новые сферы, в которых хотели бы работать украинцы: логистика, работа на складах, строительство и торговля.
Работодателя "голубые воротнички" выбирают, ориентируясь прежде всего на денежное вознаграждение. Но интересует их возможность карьерного роста.
- Ранее сообщалось, что в Верховной Раде на следующей неделе будет зарегистрирован законопроект о списании кредитов за уничтоженное во время боевых действий движимое и недвижимое имущество.
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