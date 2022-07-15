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Главная война с Россией Чтобы наша артиллерия уничтожала вражескую нечисть. Порошенко везет из Эстонии сотни дронов для ВСУ

Чтобы наша артиллерия уничтожала вражескую нечисть. Порошенко везет из Эстонии сотни дронов для ВСУ

15 июля, 2022 пятница
17:54
война с Россией

350 беспилотников Autel получат подразделения ВСУ от Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Дело Громад"

Об этом сообщил Петр Порошенко, находящийся сейчас в Эстонии.

Фонд Порошенко и волонтеры ОО «Дело Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

"Сегодня в Украину отправляются эти дроны, которые так нужны нашим военным. Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать день и ночь. В каждой роте Вооруженных сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, которая пришла на нашу землю", – сказал Порошенко.

Беспилотники – это настоящие "глаза" для военных, позволяющих проводить разведку, контролировать работу минометного взвода батальона и уничтожать врагов с большей эффективностью. Порошенко поблагодарил правительство Эстонии за содействие в подготовке этого контракта.

"Сегодня эти птички полетят в Украину и будут теми ангелами-хранителями, которые будут защищать как военнослужащих, так и мирное население", - отмечает Марина Порошенко.

"Сегодня в Эстонии невероятная поддержка Украины, которую мы почувствовали. Ты идешь по улице - с тобой здороваются "Слава Украине!", - подчеркнул Порошенко.

"События, которые произошли в Виннице, где погибли двадцать невинных людей, в том числе и трое детей – и это пока не нашли всех. И большое количество – более 50 раненых… Мы передавим просто эту нечисть, которая пришла на нашу землю. Получив координаты с этих дронов, наша артиллерия будет гнать россиян с нашей украинской земли", – отмечает пятый Президент.

Вместе с беспилотником бойцам передают обереги. Куклы-ангелы созданы руками украинок, которых приютила от войны дружеская Эстония.

"От имени всех женщин, которые сейчас вынуждены находиться именно здесь, хочу передать нашим военным вот таких ангелов – это мотанки, которые они делали своими руками. Чтобы оберегом охраняли наших военных. "С любовью и благодарностью" написано от руки. Согревало им душу. И мы все вместе верим в победу. Украина победит, Украина больше всего", – говорит активистка Ассоциации украинских организаций в Эстонии Катерина Кириченко.

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оружие для Украины
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