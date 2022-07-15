Об этом сообщил Петр Порошенко, находящийся сейчас в Эстонии.

Фонд Порошенко и волонтеры ОО «Дело Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

"Сегодня в Украину отправляются эти дроны, которые так нужны нашим военным. Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать день и ночь. В каждой роте Вооруженных сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, которая пришла на нашу землю", – сказал Порошенко.

Беспилотники – это настоящие "глаза" для военных, позволяющих проводить разведку, контролировать работу минометного взвода батальона и уничтожать врагов с большей эффективностью. Порошенко поблагодарил правительство Эстонии за содействие в подготовке этого контракта.

"Сегодня эти птички полетят в Украину и будут теми ангелами-хранителями, которые будут защищать как военнослужащих, так и мирное население", - отмечает Марина Порошенко.

"Сегодня в Эстонии невероятная поддержка Украины, которую мы почувствовали. Ты идешь по улице - с тобой здороваются "Слава Украине!", - подчеркнул Порошенко.

"События, которые произошли в Виннице, где погибли двадцать невинных людей, в том числе и трое детей – и это пока не нашли всех. И большое количество – более 50 раненых… Мы передавим просто эту нечисть, которая пришла на нашу землю. Получив координаты с этих дронов, наша артиллерия будет гнать россиян с нашей украинской земли", – отмечает пятый Президент.

Вместе с беспилотником бойцам передают обереги. Куклы-ангелы созданы руками украинок, которых приютила от войны дружеская Эстония.

"От имени всех женщин, которые сейчас вынуждены находиться именно здесь, хочу передать нашим военным вот таких ангелов – это мотанки, которые они делали своими руками. Чтобы оберегом охраняли наших военных. "С любовью и благодарностью" написано от руки. Согревало им душу. И мы все вместе верим в победу. Украина победит, Украина больше всего", – говорит активистка Ассоциации украинских организаций в Эстонии Катерина Кириченко.

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