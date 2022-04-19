Чтобы МОК исключил Россию из олимпийского сообщества, нужно пригласить президента Комитета в Бучу или Ирпень, - Жан Беленюк

Об этом Жан Беленюк написал на своей странице в Facebook.

"Предлагаю Президенту НОК (Национальный олимпийский комитет, - ред.) Сергею Бубке совместно с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом пригласить Президента МОК (Международный олимпийский комитет, - ред.) Томаса Баха посетить Бучу, Бородянку или Ирпень, чтобы своими глазами ужас, который устроили российские оккупанты в пригороде столицы. Надеюсь, что представители спортивного руководства Украины поддержат такую инициативу. Уверен, тогда у руководства МОК не станет аргументов относительно целесообразности отстранения России и Белоруссии из международного олимпийского сообщества", - отметил известный спортсмен.

Такое предложение он выразил в поддержку сообщению своей коллеги по спорту и политике Ольги Саладухи, которая выступила с критикой Президента НОК Украины Сергея Бубки и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, которые не проявляют активности в убеждении МОК и всех спортивных федераций исключить из своего состава Россию и Беларусь до окончания войны в Украине и до компенсации ею нанесенного ущерба.

"Никто за нас украинцев не сделает нашу работу! Поэтому нужно действовать, убеждать, давить, чтобы терпящие убийство женщин и детей, разрушение мирных городов и сел получили адекватное возмездие! Я верю, что большинство спортсменов мира на стороне Украины, и нужно трансформировать эту поддержку в конкретные шаги против развязавших войну государств!", - написала Ольга Саладуха.

Она добавила, что с подобными заявлениями в МОК обратились представители Швейцарии и Польши, а наш Национальный комитет и Минспорта молчат: "Но очень хотелось бы, чтобы главными организаторами спортивного фронта были украинский НОК и Министерство молодежи и спорта. Выглядит довольно странным, когда даже традиционно нейтральная Швейцария выступает с резкими заявлениями, а Национальный олимпийский комитет Украины молчит или говорит что-то невнятное".

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