Чтобы мир знал правду о преступлениях России: британские волонтеры передали 206-му батальону терробороны передатчик Starlink
206-й батальон территориальной обороны Киева пополнился спутниковым передатчиком Starlink
"Это - подарок британского гражданина Джеймса Пейджа, который передан через волонтера Тимати Максименко для 206 батальона. Это - отличный спутниковый передатчик", - рассказал известный музыкант и лидер группы "Мандры", а ныне боец батальона Сергей Хоменко ("Хома").
"Почему вообще британский гражданин Джеймс Пейдж это передал? Он сказал, что его родители были журналистами, освещавшими военные конфликты. И он считает, что во время происходящей сейчас войны очень важна быстрая передача информации, которая бы не зависела от боевых действий, которые происходят при разных обстоятельствах. Таким образом он считает, что может помочь в передаче быстрой информации. Это может уменьшить риски войны. Поэтому хочется поблагодарить его за это. Хочется поблагодарить всех волонтеров. Теперь у нас такой передатчик", – говорит Хома.
Порошенко, патронирующий деятельность 206-го батальона и других подразделений терробороны, поблагодарил западных друзей за очень важную помощь.
"Тимати, мы с 206 героическим батальоном благодарим тебя. Я отдельно хочу поблагодарить Илона Маска, который направляет в Украину Starlink. Мы имеем возможность укреплять и нашу информационную составляющую. И что бы они ни делали, мы будем иметь Интернет-связь, мы будем иметь возможность говорить правду прямо по всему миру", - говорит Порошенко.
"Сегодня каждый делает то, что может, для того чтобы защищать Украину. Я очень рад, что большое количество людей сейчас присоединилось к территориальной обороне и решительно готовится защищать страну", - отмечает Порошенко.
Пятый президент отметил, что батальон, к сожалению, имеет потери. Но украинские защитники еще больше настроены давать отпор российским оккупантам.
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