Об этом в эфире Еспрессо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Есть информация о грабеже россиян на оккупированных территориях - берут все, что плохо лежит. Есть определенные специальные мероприятия, которые они создают. Например, не завозят продукты питания в населенные пункты, хлеб. Просто заставляют людей идти на "эвакуацию". Есть такие случаи. , когда они "эвакуируют" людей в Бердянск, оставляют их там на произвол судьбы. Многие из этих людей просто возвращаются - когда они приезжают, в доме нет ничего, грабят все. Есть такие факты", - рассказал он.