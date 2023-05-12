Чтобы люди "эвакуировались" из оккупированной части Запорожской области, россияне не завозят продукты, - глава ОВА Малашко
Людей на оккупированной территории Запорожской области заставляют соглашаться на так называемую эвакуацию - россияне не завозят продовольствие в населенные пункты
Об этом в эфире Еспрессо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Есть информация о грабеже россиян на оккупированных территориях - берут все, что плохо лежит. Есть определенные специальные мероприятия, которые они создают. Например, не завозят продукты питания в населенные пункты, хлеб. Просто заставляют людей идти на "эвакуацию". Есть такие случаи. , когда они "эвакуируют" людей в Бердянск, оставляют их там на произвол судьбы. Многие из этих людей просто возвращаются - когда они приезжают, в доме нет ничего, грабят все. Есть такие факты", - рассказал он.
- Ранее сообщалось, что людям, которых россияне "эвакуировали" из прифронтовых городов Запорожской области, запретили возвращаться домой .
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