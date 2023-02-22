Чтобы лучше видели: телеканал Эспрессо объявляет срочный сбор на тепловизионный прицел для защитников

Для бойцов Роты им. Номана Челебиджихана в составе 251 батальона 241 бригады собираем деньги на тепловизионный прицел Guide TU Series.

Он является эффективным средством для наблюдения и обнаружения объектов как в ночное, так и в дневное время. Благодаря крепкому влагонепроницаемому корпусу можно использовать при любых погодных условиях. Время работы – примерно 10 часов благодаря двум типам питания – встроенному аккумулятору и батарее, которую можно заменить, не выключая прицел.

Стоимость – 280 000 грн.

Цена достойна, но прибор действительно очень поможет!

Реквизиты:

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Верим, что все выйдет!

Поможем защитникам видеть нужное лучшее!