Чтобы лучше видели: телеканал Эспрессо объявляет срочный сбор на тепловизионный прицел для защитников
Для бойцов Роты им. Номана Челебиджихана в составе 251 батальона 241 бригады собираем деньги на тепловизионный прицел для защитников
Для бойцов Роты им. Номана Челебиджихана в составе 251 батальона 241 бригады собираем деньги на тепловизионный прицел Guide TU Series.
Он является эффективным средством для наблюдения и обнаружения объектов как в ночное, так и в дневное время. Благодаря крепкому влагонепроницаемому корпусу можно использовать при любых погодных условиях. Время работы – примерно 10 часов благодаря двум типам питания – встроенному аккумулятору и батарее, которую можно заменить, не выключая прицел.
Стоимость – 280 000 грн.
Цена достойна, но прибор действительно очень поможет!
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Верим, что все выйдет!
Поможем защитникам видеть нужное лучшее!
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