Чтобы лично командовать вагнеровцами, в ОРДЛО прибыл "повар Путина" Пригожин, - СМИ
Приближенный к Путину подсанкционный российский олигарх Евгений Пригожин, считающийся реальным владельцем Частной военной компании Вагнера (ПВК Вагнера), прибыл на оккупированную часть Донбасса
Фотографию с ним выложил в соцсети депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", известный борец за "православную духовность" Виталий Милонов. Об этом со ссылкой на российское оппозиционное издание Можем объяснить (ранее – Open media) передает Еспресо.TV .
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"Евгений Пригожин координирует действия части наемников из "группы Вагнера". Он отправился в зону боевых действий по поручению Кремля, и от него ждут, что вагнеровцы возьмут в плен кого-то из руководства Украины", - рассказал журналистам близкий к ЧВК собеседник.
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Пригожина неофициально называют "поваром Путина" из-за того, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле, а также получали выгодные подряды на объектах Минобороны и Минобразования РФ.
Справка
Евгений Пригожин является одним из давних и влиятельных главарей мафии Санкт-Петербурга. Выступал прототипом для героев телесериалов и литературных произведений.
Во времена СССР Пригожин имел две судимости по "тяжелым" статьям Уголовного кодекса .
В 1979 году Пригожин получил первую судимость за кражу – 2,5 года лишения свободы условно – и был отправлен в Нижний Новгород (тогда – Горький).
6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям УК "Кража", "Мошенничество", "Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", "Разбой" и приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима.
Во время одного из преступных эпизодов Пригожин со своим сообщником снял на улице с девушки сапоги и сережки. При этом непосредственно Пригожин применил к жертве прием удушения, из-за чего она потеряла сознание.
- По оценкам политологов, руками вагнеровцев российские спецслужбы выполняют "грязную работу" в Украине, Сирии, Ливии и Центрально-Африканской Республике.
- При этом осенью 2018 года Пригожин лично присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными в Москве.
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