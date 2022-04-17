Чтобы лично командовать вагнеровцами, в ОРДЛО прибыл "повар Путина" Пригожин, - СМИ

Фотографию с ним выложил в соцсети депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", известный борец за "православную духовность" Виталий Милонов. Об этом со ссылкой на российское оппозиционное издание Можем объяснить (ранее – Open media) передает Еспресо.TV .



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"Евгений Пригожин координирует действия части наемников из "группы Вагнера". Он отправился в зону боевых действий по поручению Кремля, и от него ждут, что вагнеровцы возьмут в плен кого-то из руководства Украины", - рассказал журналистам близкий к ЧВК собеседник.



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Пригожина неофициально называют "поваром Путина" из-за того, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле, а также получали выгодные подряды на объектах Минобороны и Минобразования РФ.

Справка



Евгений Пригожин является одним из давних и влиятельных главарей мафии Санкт-Петербурга. Выступал прототипом для героев телесериалов и литературных произведений.

Во времена СССР Пригожин имел две судимости по "тяжелым" статьям Уголовного кодекса .

В 1979 году Пригожин получил первую судимость за кражу – 2,5 года лишения свободы условно – и был отправлен в Нижний Новгород (тогда – Горький).

6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям УК "Кража", "Мошенничество", "Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", "Разбой" и приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима.

Во время одного из преступных эпизодов Пригожин со своим сообщником снял на улице с девушки сапоги и сережки. При этом непосредственно Пригожин применил к жертве прием удушения, из-за чего она потеряла сознание.

По оценкам политологов, руками вагнеровцев российские спецслужбы выполняют "грязную работу" в Украине, Сирии, Ливии и Центрально-Африканской Республике.

При этом осенью 2018 года Пригожин лично присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными в Москве.