Чтобы легче было бить врага, граждане должны полностью уехать из Донбасса, - председатель ОВА Кириленко
Все граждане, имеющие такую возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасное место
К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV со ссылкой на LIGA.net.
Есть большая вероятность, что ситуация в области будет "усложняться: это очевидно", пояснил чиновник.
"И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому жителям нужно уехать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", - заметил Кириленко.
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Отвечая на вопрос, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу военным, Кириленко сказал, что такие полномочия есть у военного командования и местных администраций.
"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Наиболее эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", - подчеркнул он.
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