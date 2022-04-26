Чтобы каждый человек мог рассказать свою правду: отечественная компания запустила приложение "Истории войны в Украине"

Утром 24 февраля Россия приступила к вторжению в Украину. Это сразу начали транслировать украинские новостные ресурсы и люди на своих страницах в социальных сетях. Впоследствии информация распространилась на зарубежные СМИ. Но достаточно ли этой информации, чтобы о реальной ситуации в Украине услышали?



Украинская компания 211Steps на базе одноименного приложения запустила проект "Истории войны в Украине", чтобы каждый человек мог рассказать свою правду. Каждый, кто бежал из горячих точек под обстрелами, каждый, кто потерял дом, семью или даже надежду на нормальную жизнь, каждый, кто устоял и помог другим, каждый выживший.



Текст историй озвучен и переведен на английский язык, чтобы расширить охват слушателей. Сейчас в приложении в аудио формате можно слушать на украинском и английском уже 12 откровений людей из разных уголков Украины, каждое в свободном доступе. Некоторые авторы историй пожелали остаться анонимными, но большинство из них имеет открытые имена.



Скачать приложение с историями можно здесь.



Команда проекта 211Steps уже не первый год работает над тем, чтобы доступ к качественному, честному, настоящему контенту был у каждого. До войны в приложении 211Steps вышло 4 личных аудио истории о Майдане и последующей жизни людей после 2014 года. 211Steps – это мобильное приложение, на базе которого каждый может создавать и запускать собственные аудио истории, представления, иммерсивный опыт или гео игры.