"Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами": Кулеба напомнил ЕС о преступлениях РФ после упрощения визового режима

Об этом Дмитрий Кулеба заявил во вторник, 30 августа, у себя в twitter .

После упрощения визового режима 2007 года Москва напала на Грузию, развязала войну с Украиной и совершила множество преступлений при поддержке российского населения, подчеркнул Кулеба.

"Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами", - призвал он.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.

13 августа премьер-министр Латвии заявил , что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России.

Владимир Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

15 августа дипломат Ельченко заявил , что именно из-за россиян с шенгенскими визами продолжается война против Украины.

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