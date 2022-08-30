"Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами": Кулеба напомнил ЕС о преступлениях РФ после упрощения визового режима
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для остановки войны в Украине необходимо ввести запрет для российских туристов на поездки в ЕС
Об этом Дмитрий Кулеба заявил во вторник, 30 августа, у себя в twitter .
После упрощения визового режима 2007 года Москва напала на Грузию, развязала войну с Украиной и совершила множество преступлений при поддержке российского населения, подчеркнул Кулеба.
"Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами", - призвал он.
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