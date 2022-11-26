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Чтобы избежать трагедий Голодомора, нужно победить преемников Сталина, - МИД Латвии

26 ноября, 2022 суббота
10:22
Мир Голодомор

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что через 90 лет после Голодомора Россия совершает новый геноцид украинцев и призвал победить преемников Сталина

Об этом Ринкевичс написал в твиттере.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, убитых сталинским режимом во время Голодомора. Через 90 лет Россия снова начала полномасштабный геноцид против украинцев. Чтобы избежать подобных трагедий в будущем, мы должны победить преемников Сталина сейчас", - отметил глава МИД Латвии.

Ранее Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Аналогичное решение было принято депутатами парламента Румынии. Немецкие депутаты договорились принять важную резолюцию по Голодомору на следующей неделе.

  • 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.

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