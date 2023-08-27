Чтобы избежать мобилизации россияне наносят себе увечья или прячутся там, где их не знают: рассказ пленного мобика

Видеодопрос с ним получил Эспрессо от источников в ВСУ и представляет текстовую адаптацию от его имени.

Хвостов рассказал, что он "мирный человек и никогда не хотел войны". За пять дней пребывания в Украине он понял, что россияне не правы.

"Я пять дней здесь нахожусь и понимаю, что мы не правы. Я же говорю, я не хотел войны. Родину люблю, но она сейчас наплевала на нас. Не понимаю, кому нужна война. Погибают люди, гибнет народ - это же настоящий геноцид, просто уничтожение нации и больше ничего.Когда попадаешь сюда, уже понимаешь, что происходит, кто и с кем воюет.А когда ты сидишь дома и смотришь телевизор, то не знаешь ничего.У нас такого нет, чтобы что-то хорошее про Украину рассказывали", – отмечает он.

Однако, по словам российского военнопленного, он ездил на отдых в Крым. Тогда для него "не было никакой разницы, чей он, украинский или русский".

"Опять-таки и там влезли не на свою территорию, а это не хорошо", - добавил он.

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Хвостов также рассказал, какие меры россияне предпринимают, чтобы избежать возвращения на войну в Украину.

"А если мы вернемся (с войны в Украине) в Россию, то наше правительство или ФСБ нас послушают и отправят назад. Это я точно знаю, потому что некоторые ребята, которые были мобилизованы, возвращаясь домой отрубали себе пальцы на правой руке, чтобы их больше никуда не взяли. Поэтому, или так делать, или на * идти умирать, и все. Потому что просто так от тебя никто не отстанет", - отметил россиянин.

Он сказал, что если бы вернулся в Россию, то отрубил бы себе несколько пальцев, поскольку у него "приличная профессия, неплохая репутация", поэтому даже без двух пальцев сможет найти работу.

"Моим товарищам по срочной службе всем на сегодняшний день пришли повестки, и они сейчас скрываются от мобилизации, куда-то разбежались по районам, где их не знают. Я ведь тоже в Краснодаре был, а не в Таганроге, где прописан и стою на учете в военкомате" , – подытожил он.

Справочно. Хвостов Роман Анатольевич, родился 22 июня 1984 года, полных 39 лет. Родом из Таганрога. Разведенный, дочь 5 лет. Учился на повара в Таганрогском училище. Затем последовала армия, срочная служба проходила в Чечне. За границей никогда не был.