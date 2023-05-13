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OPINION

Чтобы и духу не было навязанного чужого агрессивного отвращения...

Наталка Диденко
13 мая, 2023 суббота
20:04
Мнение Наталья Диденко

Дни и ночи со взрывами, стрессом, бессонницей, листанием ленты и постоянным "как вы, как ты?" стали толчком к какой-то такой солидарности между людьми, которую никому не понять, если ты не в этой коже

Даже если искренне переживать и сочувствовать. Это нормально.

Ибо определенный опыт ты или проживаешь, или ты о нем читаешь.

А это далеко не одно и то же.

Сейчас уже во многих странах становится теплее, виды набирают классического туристического флера, солнце заливает дома, памятники и достопримечательности, сувенирные ряды, идеальные "капиталистические" клумбы и витрины.

И до войны это созерцание начинало крутить желанием куда-то лететь, ехать или просто мечтать на потом.

Мне не хочется никуда уезжать.

Я уже однажды писала, что во время войны все привычные вещи стали очень странными, изменилось очень много, стало с ног на голову.

Кому неученому белое, ученому — рябое)))

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Я на мгновение подвергаюсь обаянию фотографий, которые выпрыгивают в лентах, вижу на них море или западные музеи, или зАмки, или знаменитые парки, или соблазнительные пабы и заграничные рестораны с летними террасами. И лечу туда мысленно.

А потом мне попадается в ленте марш россиян в солнечной Испании (пардон по клише, но уже соскучились по солнцу) с колорадскими лентами и лицемерными фотографиями на палках, причем таких с виду респектабельных россиян, не каких-то там ободранцев дурашливых, они идут уверенно, радостно фотографируются — и я чувствую, как что-то внутри меня шевелится темным и нехорошим…

Что же это выходит?

Я куплю недешевых несколько билетов туда и обратно в какую-нибудь солнечную страну (несколько — ведь с пересадками сейчас), закажу отель, буду ходить в замечательные ресторанчики, музеи, присяду на набережной, или прилягу на песочке в надежде отдохнуть, привести в порядок нервы, научиться спать, отвлечься, почистить голову, почувствовать себя в безопасности - и тут бац!

Прямо на тебя будут упитанные самодовольные рожи с колорадскими лентами, смеющиеся тебе в лицо, прославлять убийц нескольких твоих хороших знакомых

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Прямо на тебя будут идти откормленные самодовольные рожи с колорадскими лентами, которые будут смеяться тебе в лицо, будут прославлять убийц нескольких твоих хороших знакомых, или посреди музейной тишины кто-то обязательно рявкнет тебе над ухом на всю залу с характерным аканьем "Аня!! Иди посмотри" (было в галерее Боргезе), или на пляже вдруг на весь берег раздастся с таким же аканием "выйди из воды, дрянь такая!" трехлетнему малышу (ага, тоже из воспоминаний)…

И все мои надежды на физически-психологическое восстановление, материальные затраты, тяжелый путь, красивый туристический флер растворятся в подобном моменте.

Вы скажете, что не нужно на это обращать внимания.

Я так и поступлю. Я послушаю вас.

Я постараюсь избежать этого.

Потому что я не хочу никуда ехать, по крайней мере, сейчас или специально планировать.

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У меня есть сильное желание — запланировать после победы такой личный семейный проект: раз в месяц или в два выбрать какую-то одну область Украины, проштудировать, что там познавательного, красивого или по-человечески интересного

Я действительно очень хочу поездить по Украине.

Мы на днях говорили с мужем, и я ему изложила примерно подобные мысли.

И еще говорю, что у меня есть сильное желание — запланировать после победы такой личный семейный проект: раз в месяц или в два выбрать какую-то одну область Украины, проштудировать, что там познавательного, красивого или по-человечески интересного, забронировать жилье и броситься туда на 3-4 дня.

Муж говорит — я тоже об этом думал.

Сейчас, когда уже столько времени идет война, и неизвестно, сколько еще уйдет, лучшее для меня личное открытие — эта солидарность со светлыми, хоть и не всегда знакомыми, людьми и желанием привернуться к своей стране.

И чтобы и духу не было навязанного чужого агрессивного отвращения, чтобы везде ощущения – ты дома.

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Об авторе. Наталья Диденко, синоптик

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