"Чтобы гарантировать удобную логистику и безопасность, рассматриваем разные локации": в Офисе президента рассказали, как идет подготовка к Евровидению-2023
В Украине идет подготовка к будущему Евровидению
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Ермак.
"Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность", – отмечает он.
По его словам, в работу над подготовкой к Евровидению-2023 изначально интегрированы Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.
Сообщается, что для обеспечения удобной логистики и безопасности рассматриваются различные локации для проведения действа. Детали пока не анонсируют.
"Мы благодарны за невероятную поддержку европейских партнеров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир", - комментирует Ермак.
- Правительство создало оргкомитет для подготовки к Евровидению-2023
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