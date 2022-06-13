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Главная Культура "Чтобы гарантировать удобную логистику и безопасность, рассматриваем разные локации": в Офисе президента рассказали, как идет подготовка к Евровидению-2023

"Чтобы гарантировать удобную логистику и безопасность, рассматриваем разные локации": в Офисе президента рассказали, как идет подготовка к Евровидению-2023

13 июня, 2022 понедельник
15:18
Культура

В Украине идет подготовка к будущему Евровидению

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Ермак.

"Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность", – отмечает он.

По его словам, в работу над подготовкой к Евровидению-2023 изначально интегрированы Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.

Сообщается, что для обеспечения удобной логистики и безопасности рассматриваются различные локации для проведения действа. Детали пока не анонсируют.

"Мы благодарны за невероятную поддержку европейских партнеров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир", - комментирует Ермак.

  • Правительство создало оргкомитет для подготовки к Евровидению-2023

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