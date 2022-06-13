Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Ермак.

"Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность", – отмечает он.

По его словам, в работу над подготовкой к Евровидению-2023 изначально интегрированы Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.

Сообщается, что для обеспечения удобной логистики и безопасности рассматриваются различные локации для проведения действа. Детали пока не анонсируют.

"Мы благодарны за невероятную поддержку европейских партнеров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир", - комментирует Ермак.

Правительство создало оргкомитет для подготовки к Евровидению-2023