Чтобы фермеры Запорожья могли дальше работать, треть урожая им следует отдавать оккупантам, - журналист Казанский
Россия на оккупированных территориях Запорожья заставляет фермеров отдавать треть урожая за "право" работать
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в телеграме.
"В Запорожской области российская оккупационная администрация ввела систему грабежа местных фермеров, от наглости которой офигели даже в РФ. Водителей грузовиков, занимающихся вывозом агропродукции в Россию, заставляют получать так называемые "желтые пропуски", – написал он.
Без такого "пропуска" оккупанты не позволяют работать, а цена получения ее – треть урожая.
"Даже коллаборанты возмущены таким грабежом. К примеру, бывший министр транспорта в оккупационном правительстве Крыма Анатолий Цуркин опубликовал фото желтых пропусков и откровенно написал, что это просто грабеж украинских фермеров", - отмечает Казанский.
По его словам, то же подтверждает и другой коллаборант – Игорь Димитриев, бывший депутат Одесского городского совета.
- Напомним, фермеров на оккупированных территориях Запорожской области принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.
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