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Главная Экономика Чтобы фермеры Запорожья могли дальше работать, треть урожая им следует отдавать оккупантам, - журналист Казанский

Чтобы фермеры Запорожья могли дальше работать, треть урожая им следует отдавать оккупантам, - журналист Казанский

19 июня, 2022 воскресенье
13:30
Экономика

Россия на оккупированных территориях Запорожья заставляет фермеров отдавать треть урожая за "право" работать

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в телеграме.

"В Запорожской области российская оккупационная администрация ввела систему грабежа местных фермеров, от наглости которой офигели даже в РФ. Водителей грузовиков, занимающихся вывозом агропродукции в Россию, заставляют получать так называемые "желтые пропуски", – написал он.

Без такого "пропуска" оккупанты не позволяют работать, а цена получения ее – треть урожая.

"Даже коллаборанты возмущены таким грабежом. К примеру, бывший министр транспорта в оккупационном правительстве Крыма Анатолий Цуркин опубликовал фото желтых пропусков и откровенно написал, что это просто грабеж украинских фермеров", - отмечает Казанский.

По его словам, то же подтверждает и другой коллаборант – Игорь Димитриев, бывший депутат Одесского городского совета.

  • Напомним, фермеров на оккупированных территориях Запорожской области принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.

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Запорожье
ограбление
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