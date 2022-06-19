Об этом сообщил журналист Денис Казанский в телеграме.

"В Запорожской области российская оккупационная администрация ввела систему грабежа местных фермеров, от наглости которой офигели даже в РФ. Водителей грузовиков, занимающихся вывозом агропродукции в Россию, заставляют получать так называемые "желтые пропуски", – написал он.

Без такого "пропуска" оккупанты не позволяют работать, а цена получения ее – треть урожая.

"Даже коллаборанты возмущены таким грабежом. К примеру, бывший министр транспорта в оккупационном правительстве Крыма Анатолий Цуркин опубликовал фото желтых пропусков и откровенно написал, что это просто грабеж украинских фермеров", - отмечает Казанский.

По его словам, то же подтверждает и другой коллаборант – Игорь Димитриев, бывший депутат Одесского городского совета.

Напомним, фермеров на оккупированных территориях Запорожской области принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.

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