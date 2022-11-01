Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Есть путь против баллистических ракет, по моему мнению, единственный. На мой взгляд, единственным объективным ответом на такую угрозу является получение дальнобойного ракетного вооружения от союзников. Речь идет об ATACMS, но не только о них. Есть и крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут интегрироваться под крыло советских машин", - отметил эксперт.

По мнению Каткова, еще предстоит снятие любого запрета на уничтожение таких целей как пусковые установки для ракет на территории Беларуси и РФ.

"Нужно понимать, что нам никто не даст такое количество комплексов ПРО, чтобы защитить всю Украину. Единственный аспект, который является оптимальным, это сама "охота" на пусковые установки в РФ и Беларуси", - подытожил он.