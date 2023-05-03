Чтобы донести правду до россиян: в Counter-Strike добавили "комнату" с информацией о войне в Украине
Финская газета Helsingin Sanomat в сотрудничестве с разработчиками известной игры Counter-Strike стала публиковать правду о войне в Украине, создав в игре новую "комнату". Таким образом, авторы инициативы стремятся противодействовать российской пропаганде
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
В компьютерной игре Counter-Strike была создана специальная комната, на стенах которой публикуются материалы о войне в Украине. Таким образом, заблокированная в России газета Helsingin Sanomat пытается выйти на российскую аудиторию.
"Задача этой секретной комнаты достаточно проста: внедрить в виртуальный мир элементы реального – правдивые новости о российском вторжении в Украину. В Counter-Strike игрок смотрит на виртуальный мир от первого лица, то есть глазами своего персонажа. Есть оружие и боеприпасы. Точный выстрел приводит к смерти. В комнате Helsingin Sanomat этот момент, пожалуй, самый важный. После смерти игрок получает возможность найти секретную комнату", - говорится в сообщении.
Сразу же после входа в комнату игрок видит стену с картой. Это карта российских ударов по гражданским объектам Украины. На другой стене размещены новости о резне в Буче. Когда игрок подходит поближе к фотографиям, то слышит радио. Диктор на русском языке рассказывает о мирных жителях, убитых русскими солдатами.
"Нелепая агрессия России против Украины унесла жизни десятков тысяч мирных жителей, в том числе детей. Самое скромное, что мы можем сделать – это привлечь внимание к военным преступлениям Путина и российской пропаганде", - отметили разработчики.
- Вышел трейлер новой части видеоигры Counter-Strike. Издатели анонсировали выход новой версии игры – СS 2. Проект должен выйти летом. Среди обновлений – новые текстуры и физика персонажей, а также переработка игровых локаций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.84Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное