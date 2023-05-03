Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В компьютерной игре Counter-Strike была создана специальная комната, на стенах которой публикуются материалы о войне в Украине. Таким образом, заблокированная в России газета Helsingin Sanomat пытается выйти на российскую аудиторию.

"Задача этой секретной комнаты достаточно проста: внедрить в виртуальный мир элементы реального – правдивые новости о российском вторжении в Украину. В Counter-Strike игрок смотрит на виртуальный мир от первого лица, то есть глазами своего персонажа. Есть оружие и боеприпасы. Точный выстрел приводит к смерти. В комнате Helsingin Sanomat этот момент, пожалуй, самый важный. После смерти игрок получает возможность найти секретную комнату", - говорится в сообщении.

Сразу же после входа в комнату игрок видит стену с картой. Это карта российских ударов по гражданским объектам Украины. На другой стене размещены новости о резне в Буче. Когда игрок подходит поближе к фотографиям, то слышит радио. Диктор на русском языке рассказывает о мирных жителях, убитых русскими солдатами.

"Нелепая агрессия России против Украины унесла жизни десятков тысяч мирных жителей, в том числе детей. Самое скромное, что мы можем сделать – это привлечь внимание к военным преступлениям Путина и российской пропаганде", - отметили разработчики.