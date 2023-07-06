Пока европейский Наф-Наф долго и тяжело строил свой зонтик безопасности из Патриотов, Нассамсов, Леопардов, Абрамсов, F-16/35, украинские вожди пели, что нам не страшен серый волк и отдавали этому волку стратегическую авиацию и ракеты, которые могли бить Москвы, за скидки на газ.

Когда главный заокеанский Наф-Наф криком кричал, что волк уже совсем близко, украинский Ниф-Ниф весело пилил селфачи и собирался на шашлыки.

Когда волк напал, и Наф-Нафы из ЕС и США начали вливать миллиарды в наш, разрушенный войной, бюджет, чиновники беззаботного украинского Ниф-Нифа не просто не перестали воровать. Легендарные яйца по 170 грн. прикрывал лично сам министр обороны.

Я думаю, точно не нам сейчас становиться в позу обиженных на наших союзников.

Читайте также: В разных реальностях, или Время говорить по-плохому

Благодаря своему благосостоянию и стратегическому мышлению об альянсе безопасности, они в безопасности. Должны ли они рисковать своей безопасностью ради тех, кто беззаботно валялся в луже, пока в дом не пришла война?

Неприятная для нас правда в том, что нет, не должны. Нам никто ничего не должен, как говорил наш президент. Никакой НАТО не обязан и не будет подвергаться опасности ядерной войны ради Украины. Мы можем сколько угодно говорить о гуманизме и так далее, но люди веками резали друг друга и никому не было до того дела. Совсем недавно, несколько лет назад, кровоточащая сирийская оппозиция, и никто ей не помог. Воевали калашами против российской авиации.

Наше большое счастье, что выборы в США выиграл Джо Байден, а не Дональд Трамп, активно поддерживаемый Украиной. Помните, как украинский Генпрокурор по поручению из Офиса президента открывала уголовное дело против Байдена-младшего?

Также наше великое счастье, что Байден — политик старой школы и поставил интересы своей страны выше личных оскорблений.

Читайте также: Украина — НАТО: "Нет" никто не говорит — поэтому остается вопрос "Как?"

Сейчас ВСУ продвигаются через максимально укрепленные позиции врага, потому что есть арта и есть к ней снаряды. Именно артой союзники насыщали ВСУ, пока мы кричали о танках и самолетах. И именно арта решает на поле боя, потому что она Бог войны по праву.

Чтобы стать членом НАТО, нужно быть взрослыми. Мы должны избавиться от иллюзий, не требовать невозможного, перестать заигрывать с врагами наших союзников. И с благодарностью и большим уважением принимать помощь, которую получаем.

Ибо еще одна неприятная правда в том, что мы не воюем за них. Мы воюем за себя. За свою землю, за своих близких, за право существовать.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.