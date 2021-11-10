"Чтобы 40 млн украинцев не превратились в 20 млн": Зеленский обратился к гражданам с призывом прививаться от COVID-19

Видеообращение Зеленского обнародовал Офис президента.



"Что объединяет сегодня 93% заболевших ководом в Украине? Все они невакцинированы. Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация уменьшает риск смерти от дельта-штамма коронавируса? В одиннадцать. Сколько человек сейчас умирает от наводнения в Великобритании и Германии ?В двенадцать раз меньше, чем весной.Что объединяло вчера большинство умерших в Украине?Все они были невакцинированы.Сколько людей в Европе сделали уже две прививки?65% населения.Сколько людей в Украине не сделали ни одной?65% населения. прививок в сутки может делать Украина сегодня? Почти 400 тысяч", - сказал Зеленский.



Президент предупредил, что саботирование вакцинации может привести к резкому уменьшению населения Украины.



"Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 млн. Что объединит завтра всех украинцев, желающих, чтобы эти 40 млн не превратились в 20? Все они будут вакцинированы", - сказал Зеленский.



Президент также отметил, что в Украине работает 536 заведений, есть 76 тыс. коек, из которых 72 тыс. – с кислородом.



"Медицинская система готова как никогда, но не нужно проверять это на себе", - подчеркнул Зеленский.



Также президент рассказал об обращении участника Операции объединенных сил к гражданам, призвавшему украинцев ценить свою жизнь, ради сохранения которой военные на востоке страны сдерживают вооруженную агрессию РФ.

Напомним, в Украине увеличили количество профессий по обязательной вакцинации от COVID-19.