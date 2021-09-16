"Чтоб далеко не ходить": депутатов горсовета Франковска вакцинировали от коронавируса во время сессии
В Ивано-Франковском городском совете вакцинировали депутатов от коронавируса
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.
"Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут. Для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте - чтобы далеко не ходить", - написал он.
Он заявил, что 132 пациентова с коронавирусом лежат в городских больницах, 11 человек - в реанимации.
"Таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь, и за жизнь ближнего", - подытожил Марцинкив.
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