"Чтоб далеко не ходить": депутатов горсовета Франковска вакцинировали от коронавируса во время сессии

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.



"Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут. Для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте - чтобы далеко не ходить", - написал он.



Он заявил, что 132 пациентова с коронавирусом лежат в городских больницах, 11 человек - в реанимации.



"Таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь, и за жизнь ближнего", - подытожил Марцинкив.

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