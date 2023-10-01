Что значит для Украины принятие в США временного бюджета: объяснение Маркаровой
Принятие в США проекта временного бюджета для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничто не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее
Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
"Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Деньги есть. Правительство будет работать, поэтому ничто не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые были приняты ранее" - написала Маркарова.
Также она добавила, что сейчас у Украины есть для использования дополнительные минимум 1,6 млрд долларов на оборонную помощь (PDA), более 1,2 млрд долларов прямой бюджетной помощи, как сентябрьский транш, переведенный на счета Всемирного банка, а также значительные суммы на энергетические и другие программы.
Посол отметила, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение.
"Собственно есть время, есть ресурсы, а главное – есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения Американской помощи Украинской борьбе за свободу и за сохранение жизни людей", - заявила Маркарова.
Она уверена, что у Украины есть основания полагать, что еще до окончания этих 45 дней начнутся обсуждения конкретных решений для украинского государства.
-
За час до наступления 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное