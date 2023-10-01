Что значит для Украины принятие в США временного бюджета: объяснение Маркаровой

Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Деньги есть. Правительство будет работать, поэтому ничто не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые были приняты ранее" - написала Маркарова.

Также она добавила, что сейчас у Украины есть для использования дополнительные минимум 1,6 млрд долларов на оборонную помощь (PDA), более 1,2 млрд долларов прямой бюджетной помощи, как сентябрьский транш, переведенный на счета Всемирного банка, а также значительные суммы на энергетические и другие программы.

Посол отметила, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение.

"Собственно есть время, есть ресурсы, а главное – есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения Американской помощи Украинской борьбе за свободу и за сохранение жизни людей", - заявила Маркарова.

Она уверена, что у Украины есть основания полагать, что еще до окончания этих 45 дней начнутся обсуждения конкретных решений для украинского государства.