Что ждет Россию?

Для того, чтобы одержать победу, нужно себе ее представлять. Будущее взлелеянной в мечтах Украины мы в общих чертах представляем: Евросоюз и НАТО, экономический и культурный расцвет и все такое (очевидно, нужно углубляться в детали, но это тема другой статьи). Но представлять будущее Украины маловато. Надо еще понимать желаемое будущее россии. И здесь у нас непаханое поле мифов, предрассудков и заблуждений. С этим и будем разбираться.

Начнём с распространенных в украинском обществе ошибочных взглядов.

1. "Пусть там будет, как будет, нас это не интересует" (вариант: "Стена и ров с крокодилами").

Еще как интересует. Если мы оставим империю на произвол судьбы, она вернется со следующей войной. Мы должны этим заниматься не ради них, а ради себя ради мира, безопасности и сохранения жизни наших соотечественников. Кстати, ракеты через крокодилов беспрепятственно перелетают.

2. "Наше дело освободить нашу землю, а дальше пусть сами разбираются" (вариант: "Пусть Запад разбирается").

Это почти то же самое, и оно уже оговорено неоднократно . Запад будет рад вернуться к сотрудничеству с Россией, пытаясь (хотя и бесполезно) таким путём вырвать ее из рук Китая. В конце концов, все закончится следующей войной.

3. "Надо их всех уничтожить".

Можно понять людей, которых жизнь побуждает к такому эмоциональному выражению, но это, во-первых, физически невозможно. Во-вторых, если бы это было физически возможно, то стало бы величайшим преступлением в истории человечества, а украинцы заслонили бы нацистов, сталинистов и "красных кхмеров" вместе взятых как крупнейшие мировые преступники всех времен и континентов.

4. "Пусть они там друг друга уничтожили".

Также не вариант: гражданская война или хаос в России непременно выплеснется на нашу территорию волной насилия, миллионами беженцев и другими возможными эксцессами, включая ядерный терроризм. Протяженность нашей границы делает невозможными проекты преград на пути величайшей толпы беженцев в истории континента.

5. "Нужно оккупировать Россию, как оккупировали в свое время Германию".

Чуть-чуть размер не тот. Это не удалось даже Гитлеру со всеми ресурсами завоеванной им Европы просто потому, что это физически невозможно из-за размеров. Покрутите глобус, потому что карта искажает пропорции.

6. "Нужно разрушить Москву, и все".

Бывало и такое. Не помогает. Конечно, Москва имеет сакральный смысл, но путин в то время может сидеть в бункере где-то на Урале. Поляки однажды захватили Москву, впоследствии Наполеон ее сжег (или сами россияне сожгли или случайно так получилось — не важно), и это не помогло.

7. "Нужно поставить во главе России демократов".

Во-первых, нужно еще их найти, а с этим пока проблемы: демократов на этот раз снова не завезли. Во-вторых, непонятно, как демократы придут к власти при отсутствии оккупации. выше. В-третьих, демократы легко сметут имперские силы, направленные на реванш.

Признайтесь, вы сами подчас бывали в плену одного из вышеприведенных вариантов. Ну или, по крайней мере, неоднократно их слышали.

В этой точке я предлагаю вам остановиться и подумать: если все вышеприведенные варианты ошибочны и обманчивы, что тогда делать? Какие еще есть варианты?

Все вышеперечисленные варианты объединяет то, что они предлагают простые решения сложных проблем. Как известно, простые решения сложных проблем ведут в ад.

Все вышеперечисленные варианты объединяет то, что они предлагают простые решения сложных проблем. Как известно, простые решения сложных проблем ведут в ад

Придется искать сложные решения.

Поскольку Россию невозможно оккупировать, значит, будущее России находится в руках жителей России. Кто эти обитатели? "Глубинный народ" субъектом не является, гражданское общество в России отсутствует, следовательно, субъектов нужно искать среди российских элит.

Тоталитарный характер российского государства имеет одним из последствий того, что практически все российские элиты связаны с государством: они либо на государственной службе, либо управляют каким-то куском государственной собственности, либо живут из каких-то государственных потоков (именно поэтому наблюдается шоковая для социологов картинка, что богатые в России больше поддерживают войну, чем бедные). Независимые от государства элиты – это тонкий слой интеллектуалов, не имеющих влияния за пределами своих пузырьков, и они часто отравлены империализмом.

Итак, русские элиты – это государственные элиты. История знает две формы их существования: покорение вертикали власти (если власть сильна и консолидирована) и борьба за вертикаль власти (если власть слаба и рассыпается).

Российские элиты – это государственные элиты. История знает две формы их существования: покорение вертикали власти (если власть сильна и консолидирована) и борьба за вертикаль власти (если власть слаба и рассыпается)

Единство русских элит будет означать продолжение имперских войн. Противостояние внутри русских элит будет означать насилие, хаос и коллапс империи. Есть ли третий путь?

Да, он есть. Но сначала давайте посмотрим на Россию глазами Запада.

Ложная дихотомия

Значительная часть западных аналитиков и политиков питает иллюзии о возможности демократии в России. А что думают те, кто от таких иллюзий уволился?

Те западные аналитики, которые не питают иллюзий относительно демократии в России, видят два варианта развития событий: консолидация власти в Москве и распыление власти в Москве. Первое означает "закручивание гаек" в более или менее людоедской форме - следовательно, продолжение войны с риском ее эскалации, а также переход слабой России в статус сателлита Китая. Второе означает "откручивание гаек" с последующим проваливанием в хаос и коллапс, что чревато бесконтрольным распространением ядерного оружия, миллионами беженцев и попаданием безграничных ресурсов в руки Китая. (Оба варианта имеют значительное количество сценариев, подробно рассмотренных в этой статье.)

Вышеупомянутые аналитики взвешивают эти два варианта и видят, что выбор здесь между очень плохим и еще хуже. В обоих вариантах Запад проигрывает (и Украина проигрывает как часть Запада), а Китай выигрывает. Возможно, думают они, сохранение Путина даже лучше, чем коллапс, потому что определенность лучше неопределенности. "И страх нам говорит вытерпеть мучения / Здешние, хорошо известные, и не искать / Незнаемых…" (Шекспир в переводе Андруховича). Особенно раздражает западных аналитиков то, что Китай выигрывает в обоих вариантах: Запад же вроде бы играл неплохо, почему все пути ведут к выигрышу оппонента?

Но это ложная, ложная дихотомия. Она является следствием заблуждения, что ответ на все вопросы будущего РФ находится в Москве.

Особенно раздражает западных аналитиков то, что Китай выигрывает в обоих вариантах: Запад же вроде бы играл неплохо, почему все пути ведут к выигрышу оппонента? Но это ложная, ложная дихотомия. Она является следствием ошибочного убеждения, что ответ на все вопросы будущего РФ находится в Москве.

Такое уж бывало. 1991. Распад СССР был неизбежен, а Запад все пытался его сохранить. Здесь сошлись вместе убеждения в монолитности "советского народа", традиционное преклонение перед "великой русской культурой", недоверие к национальным элитам и уныние в способности народов к созданию государства, привычное бездумное потребление московской пропаганды, желание сохранить "бизнес как всегда", страх неопределенности и т.д. (Книга Сергея Плохия " Последняя империя" очень подробно описывает эту историю.)

Ничего не напоминает из настоящего?

За три с половиной недели до провозглашения украинской независимости президент США выступал в Киеве, уговаривая украинцев забыть эту идею. Эта речь получила ироническое название Chicken Kyiv Speech – котлета по-киевски.

Можно сказать, что сейчас у нас "котлета по-татарски", Chicken Kazan.

Ложная дихотомия между консолидацией власти в Москве и распылением власти в Москве упускает из виду третий, более сложный путь, который становится видимым, если не фокусироваться исключительно на Москве: распыление власти в Москве и концентрация власти в других местах.

Ложная дихотомия между консолидацией власти в Москве и распылением власти в Москве упускает из виду третий, более сложный путь, который становится видимым, если не фокусироваться исключительно на Москве: распыление власти в Москве и концентрация власти в других местах.

Возвращаясь к концу первой части статьи, следует утвердить: единство российских элит и противостояние внутри российских элит не исчерпывают вариантов. Третий путь предполагает единство русских элит в желании поделить Россию между собой на куски. Детальнее российские имперские "скрепы" и их ослабление описаны в этой статье, а желающие могут почитать книгу ведущего американского исследователя Януша Бугайского.

Подавляющее большинство наших соотечественников не считают этот вариант реалистичным. Наиболее распространенные аргументы против включают повторение утверждений московской пропаганды о монолитности русского народа, об отсутствии национальных идентичностей, о меньшинстве в собственных республиках, о тотальной русификации, об экономической несостоятельности новых государств и т.п. Приходится слышать от украинцев и вполне расистские утверждения о "рабском характере" тех или иных народов и их принципиальной неспособности к свободе, созданию государства и т.д.

Правду ли говорит российская пропаганда?

Относительно идентичностей. Во-первых, никуда они не делись. Российская статистика, которая, как известно, всегда лжет, вынуждена была признать увеличение "нерусского" населения почти на треть между двумя переписями (с 22% до 28%), а на самом деле динамика может быть еще более отчетливой (скорее всего, реальная цифра ближе до 40% или более). Во-вторых, уменьшение определенных национальностей на четверть или треть за 10 лет означает, что их территориями прошлась ядерная война вместе с черной чумой, а поскольку ни того, ни другого не было, то имеем дело с типичной перепиской идентичности (и наоборот, рост отдельных национальностей в полтора раза отражает отнюдь не рождаемость). В-третьих, полтора миллиона тех, кто представился не "русским", а "русскоязычным" или кем-то подобным или заявил о нежелании заполнять этот пункт, также можно с уверенностью отнести к другим национальностям. Четвертое, во времена перемен идентичность всегда проявляется там, где ее, казалось, давно уже нет, потому что люди ищут стабильность и безопасность среди своих, в сообществе.

Во времена перемен идентичность всегда проявляется там, где ее, казалось, давно уже нет, потому что люди ищут стабильность и безопасность среди своих, в сообществе

Относительно большинства и меньшинства. 15 республик из 21 имеют преимущество республиканских народов над русским меньшинством (которое на самом деле еще меньше, чем показывает "всегда правдивая" российская статистика), а несколько из остальных республик включают именно такие "эксперименты с цифрами", как показано выше (например, карелей снова стало почти вдвое меньше, хотя чумы там не было).

Что касается русификации. Украина по состоянию на 1991 год была очень русифицирована. Мы и сейчас, 32 года спустя, еще окончательно не преодолели это наследие, хотя доказали свою государственную состоятельность. Ну и снова, нельзя верить московской статистике.

Относительно региональных идентичностей. Кроме национальных республик, есть достаточно зрелые идентичности на Кубани и в Сибири (чем Сибирь исторически и идентично отличается от Канады или Австралии?), на Урале (Уральская республика была провозглашена в 1993 году), не говоря уже об Ингрии (какая из маргинальной субкультуры за год превратилась в приличный политический проект, советую посмотреть один из эпизодов сериала о Масяне).

Кроме национальных республик, есть достаточно зрелые идентичности на Кубани и в Сибири (чем Сибирь исторически и идентично отличается от Канады или Австралии?), на Урале (Уральская республика была провозглашена в 1993 году), не говоря уже об Ингрии (какая из маргинальной субкультуры за год превратилась в приличный политический проект, советую посмотреть один из эпизодов сериала о Масяне)

Что касается экономической состоятельности. Достаточно посмотреть на карту российской экономики, чтобы увидеть где находится. Конечно, будет значительный вызов преодолеть разорванные экономические связи, но столько бывших колонизированных народов это в свое время делало, что накоплен немалый опыт. Отдельные небольшие республики, скорее всего, с самого начала будут создавать экономические союзы.

Относительно межнациональных конфликтов. Да, проблем немало, но есть модели их преждевременного решения даже в таких сложных ситуациях, как татарско-башкирское напряжение. Есть случаи, когда решение пока не просматривается (ингушско-осетинский пример), но таковых очень мало.

Что касается ядерного оружия. Новые независимые государства потребуют международного признания и скорой экономической помощи, а не лишних затрат на то, чем все равно нельзя воспользоваться. Договоренность о безъядерном статусе была записана в Декларации о деколонизации , принятой еще в прошлом году. Да, Украина в свое время также не имела альтернативы, хотя сегодня это многим не нравится.

(Кстати, кроме денуклеаризации, зафиксированы также принципы безусловного наказания военных преступников и солидарной ответственности по репарациям. О последнем вскользь упоминает Масяня в вышеприведенном эпизоде мультфильма.)

Относительно Китая. Тюркоязычные и монгологоворящие народы не питают иллюзий относительно Китая, который для них представляет собой больше зло, чем Москва: перед глазами примеры уйгуров и тибетцев. Народы стремятся к свободе не для того, чтобы немедленно отдать ее еще более ужасной автократии.

Что касается демократии. Не все вновь провозглашенные государства будут демократиями (потому что для демократии нужны прежде всего демократы). Но они будут ориентироваться в своих геополитических стремлениях на Европу, США, демократические страны Азии, а также на Украину — тех, кто может оказать реальную помощь без риска попасть в вассальную зависимость. Азиатские "тигры" также не сразу стали демократиями. Наконец, посмотрим на себя.

Относительно предубеждений. Украинцы являются таким же народом — столетиями лишенным государственности, униженным и униженным, русифицированным, с расстрелянной культурой, принудительно гонимым на имперские захватнические войны. Нам нужно не просто избавиться от навязанных Москвой расистских предубеждений, но и развить в себе эмпатию, взяв за лозунг старый девиз "За нашу и вашу свободу!", хорошо известный на наших территориях еще с конца 1980-х (а на самом деле ему 190 лет ).

Выводы

Третий путь дает Украине, Европе и Америке решение ключевых проблем: предотвращение следующей войны, распространение ядерного оружия, кризис беженцев и т.д. Это также единственный способ остановить китайское проникновение, прежде всего в Арктику (что представляет уже не только экономическую, но и военную угрозу США и Северной Европе).

Но для этого нужно прекратить думать о РФ в терминах централизованного государства, где все решается в Москве. Надо наконец-то дать положительный ответ на сакраментальный российский вопрос: "Есть ли жизнь за МКАДом?".

Практические выводы для украинского государства.

Нам нужна государственная политика в отношении будущего РФ, основанная на принципах основных документов ООН.

Нам нужно обсуждать с нашими союзниками формулу устойчивого мира. Нам нужно вместо поиска "хороших русских" искать "хороших нерусских".

Нам нужна международная коалиция за устоявшийся мир, созданная на основе международной антипутинской коалиции, которая ныне обеспечивает нам оружие и поддержку.

Нам нужна картина послевоенного мира, потому что без нее война не может завершиться.

Практические выводы для граждан и гражданок. Нам следует преодолеть в себе колониализм, империализм, расизм. Нам следует развить стратегическое мышление и эмпатию. Нам нужно научиться руководствоваться долгосрочными интересами Украины, а не текущими эмоциями и желанием простых решений.

Если вы все еще не согласны, то какое решение вы предлагаете? Не совпадает ли оно с одним из семи обманчиво простых ответов, указанных в начале статьи?

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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