Я бы сказал:

- Ваше Святейшество! Вы хотите прекратить конфликт между Россией и Украиной путём переговоров. Вы считаете, что стороны должны как можно быстрее прекратить насилие и начать разговаривать друг с другом.

Иными словами, вы хотите примирить два государства так же, как вы мирили бы двух человек.

Но это невозможно.

Вы не принимаете во внимание, что нравственность политического сообщества – это совсем другое явление, чем нравственность отдельного человека. Человеческие общины не имеют отдельной души, которая может быть спасена. Поэтому человеческие сообщества могут быть безнравственными особым образом, не присущим человеческим индивидам.

Например, банда наемных киллеров безнравственна по своей сути: они зарабатывают себе на жизнь, убивая под заказ. Нельзя примирить банду киллеров с остальным человечеством, пока она остается бандой киллеров.

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Так же безнравственна по своей сути Российская империя: она может поддерживать свою жизнь и свою глобальную конкурентоспособность, только пожирая соседние с ней территории и народы. Поэтому у нее нет рациональных интересов, которые можно было бы примирить с интересами независимой Украины.

По сути это не что иное, как гигантская банда киллеров. Вот почему, чтобы выжила независимая Украина, Россия должна прекратить свое существование как империя. Или, напротив, должна умереть Украина, чтобы Российская империя могла жить дальше.

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Поэтому, пожалуйста, оставьте идею унять этот политический конфликт так, как будто речь о конфликте двух людей. В конфликте между империей и соседкой, которую она хочет завоевать, это не сработает. А нравственность миротворца, не учитывающего, а игнорирующего особенности устройства политических сообществ, незаметно для него оборачивается аморальностью. Да не будет такого ни с Вами, ни с Вашими мирными инициативами.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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