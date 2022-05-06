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Главная война с Россией "Что вы празднуете 9 мая?": Портников напомнил, что советские военные во Второй мировой служили преступной армии, даже если не совершали преступлений
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"Что вы празднуете 9 мая?": Портников напомнил, что советские военные во Второй мировой служили преступной армии, даже если не совершали преступлений

6 мая, 2022 пятница
13:37
война с Россией Виталий Портников

Публицист, журналист Виталий Портников подчеркнул, что Украина должна объединиться с демократическим миром в праздновании именно 8 мая как Дня памяти

Об этом говорится в эфире Еспресо.

Портников отметил, что Россия как в 1944-1945 годах, так и сейчас совершает одинаковые преступления. "Это государство и тогда, в 1944-1945 годах, совершало на европейских территориях те преступления, которые оно совершает сейчас в Буче или в Мариуполе. Только тогда, в прошлом веке, наши родственники были частью этой военной машины. Вот вам правда", – подчеркнул журналист.

Портников добавил, что украинцы должны переосмыслить так называемый "День победы" и обратиться к его контексту как Дня памяти, как отмечают в Европе: "Именно поэтому мы должны отмечать 8 мая. Вместе с мировыми демократиями, чтобы мы оказались по другую сторону зла. Чтобы мы не рассказывали себе легенд, что мы спасли мир от фашистской чумы. Спасли мир от фашистской чумы, однако дали миру ужасные десятилетия жизни в коммунистической чуме, которая ничем не лучше нацистской", - сказал он.

  • Виталий Портников уже отмечал , что 9 мая - не День победы. В частности, журналист отметил: "Украинский парламент не смог принять решения о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая. Мы снова услышали разговоры из довоенного прошлого о том, что такое решение будет только разделять общество. Но это - ложь"

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