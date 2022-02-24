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"Что вы делаете, мерзавцы?!", - футболист Зинченко обратился к российским военным
Украинский футболист Александр Зинченко эмоционально осудил действия российских военных на территории нашей страны
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Зинченко.
"Что вы делаете, мерзавцы?!", - написал футболист Александр Зинченко.
- Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля Президент Зеленский заявил , что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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